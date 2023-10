Star of the Seas, el nuevo barco de la clase Icon de Royal Caribbean, llegará en verano de 2025

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Royal Caribbean International, acaba de hacer público el nombre de su próximo barco de la Clase Icon: Star of the Seas que entrará en funcionamiento en verano del próximo año 2025. El anuncio se produce cuando faltan aproximadamente 100 días para que el primer barco de la misma clase, el Icon of the Seas, entre en servicio desde Miami.

En estos momentos hay tres buques encargados a los astilleros de Turku en Finlandia para la serie Icon Class: el Icon of the Seas, el ahora anunciado Star of the Seas y un tercer barco aún sin nombre.

El nombre Star of the Seas resume el alto nivel de expectación y entusiasmo que rodea a esta nueva clase de barcos. El propio presidente y consejero delegado de Royal Caribbean International, Michael Bayley, cree que "es el nombre perfecto para un buque diseñado para combinar todo tipo de experiencias vacacionales en una aventura definitiva".

Actualmente está en proceso de construcción en el astillero de Turku en Finlandia y pronto se darán a conocer más detalles sobre el barco y sus características.

"La idea de combinar lo mejor de cada tipo de vacaciones en una aventura definitiva ha creado más expectación de la prevista y Star of the Seas será la próxima respuesta audaz a la demanda récord de los consumidores que estamos observando durante más de un año con Icon of the Seas", afirmó el presidente y consejero delegado de Royal Caribbean International, Michael Bayley.

DEBUT EN 2025.

El nuevo barco Star of the Seas está previsto que haga su debut en el verano de 2025. Los detalles sobre los puertos e itinerarios que tendrá este nuevo barco aún permanecen en secreto.

Lo que si se sabe es que supondrá un paso más en el compromiso con la sostenibilidad de Royal Caribbean al ser el tercer barco de la línea de cruceros que estará impulsado por gas natural licuado (GNL), combinando el uso del combustible marino más limpio disponible hasta la fecha con una probada gama de programas medioambientales a bordo líderes en la industria.

Con aplicaciones que van desde los sistemas de recuperación de calor residual hasta la conexión a la red eléctrica en tierra, el barco más sostenible de Royal Caribbean supone un paso más en el viaje de la compañía matriz Royal Caribbean Group hacia la introducción de un barco con consumo cero en 2035.

¿COMO SE ELIGE EL NOMBRE DE UN BARCO?

Star of the Seas fue uno de los cuatro nombres propuestos por la línea de cruceros para una votación pública a través de las redes sociales en enero de 2023. Los otros posibles nombres que competían en esta votación eran Idol of the Seas, Love of the Seas y Queen of the Seas. Finalmente, Star of the Seas fue el nombre favorito por los participantes en la encuesta, recibiendo el 44% de los votos en Twitter.

La decisión de elegir el nombre de un barco no es sencilla, ya que Royal Caribbean a menudo considera docenas de nombres antes de decidirse por uno. Royal Caribbean normalmente registra muchas marcas comerciales para nuevos nombres de cruceros en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. A modo de ejemplo, en diciembre de 2021, la compañía registró 24 nuevos nombres de cruceros .

Parte del proceso no es sólo reservar los nombres que pretenden utilizar, sino también los nombres que saben que no utilizarán. Debido a que las marcas registradas son un asunto de registro público, desde el punto de vista de la ventaja competitiva, incluirán otros nombres para evitar que se sepa en qué dirección irán.

Ahora conocemos el nombre del segundo barco de la clase Icon, pero la construcción ya lleva un tiempo en marcha. En febrero de 2023 se celebró una ceremonia de corte de acero que, cuando se corta la primera pieza de acero, marca un punto crucial en el proceso de construcción naval. Otros hitos incluyen la colocación de la quilla, la flotación y la entrega.

EL ICON OF THE SEAS A PUNTO DE NAVEGAR

La gran expectación con esta nueva clase Icon lanzada por la naviera quedó reflejada en el lanzamiento del Icon of the Sea el pasado mes de octubre cuando la línea de cruceros registró el mayor volumen de reservas en un día y también la semana con el mayor volumen de reservas en los 53 años de historia de la marca en esa fecha.

La demanda de los consumidores impulsó a Royal Caribbean a abrir el periodo de reservas de las vacaciones 2025-2026 de Icon tres meses antes de lo previsto, y ahora la revelación del nombre y la temporada de debut de Star.

En mayo de 2023, Jason Liberty, director ejecutivo de Royal Caribbean Group, destacó la increíble demanda que el barco había experimentado: "A pesar de estar a la venta solo durante cinco meses, el Icon tiene muchas más reservas para su temporada inaugural a precios más altos que cualquier otro Royal Caribbean", aseguró.

El presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International, Michael Bayley, aseguró que el lanzamiento del Icon ha sido el que ha tenido más éxito de su historia. "Desde que se reveló Icon of the Seas hace casi un año, la respuesta no ha tenido precedentes en todos los sentidos", aseguró.

Icon of the Seas pesará 250.800 toneladas y tendrá capacidad para 7.600 pasajeros, estadísticas ambas que eclipsan al crucero más grande actual, Wonder of the Seas. Icon será también más largo que Wonder of the Seas, llegando a los 365 metros de eslora.

Al igual que los barcos de la clase Oasis, la nueva embarcación de Royal Caribbean estará divida en ocho barrios. Con 28 formas de alojarse, los 2.805 camarotes también están diseñados para diferentes tipos de huéspedes.

Además de optar al título de barco más grande del mundo, el Icon of the Seas se ha presentado como el mayor parque acuático en el mar. En concreto, la embarcación contará con seis toboganes, uno de ellos con una caída de 14 metros, y tendrá una pista de obstáculos que abarcará uno de los costados del buque, a casi 47 metros sobre el nivel del agua.

Actualmente en construcción en el gigante astillero Meyer Turku en Turku, Finlandia. La versión definitiva del barco verá la luz a finales de 2023 antes de hacer su debut en enero de 2024 desde Miami (Estados Unidos) con viajes de siete noches por el Caribe Oriental y Occidental. Cada crucero visitará el destino de isla privada de Royal Caribbean, Perfect Day en CocoCay (Bahamas). Los huéspedes también podrán visitar otras localizaciones del Caribe como Cozumel (México), Philipsburg (San Martín) y Roatán (Honduras).