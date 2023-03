Una startup española, entre las cinco finalistas del Tech4Democracy Challenge organizado por IE University

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Citibeats, startup española de analítica de datos basada en inteligencia artificial para capturar comentarios en tiempo real de los ciudadanos, ha sido una de las cinco finalistas del Tech4Democracy Challenge, un evento global impulsado por IE University para identificar las mejores startups tecnológicas que refuerzan los principios y valores democráticos.

La final, celebrada esta semana en el Carnegie Endowment for International Peace en Washington D.C, la ha ganado la startup chilena EVoting, que proporciona sistemas de voto digital a través de criptografía. El certamen está respaldado por el Departamento de Estado de EE.UU. y cuenta con el apoyo estratégico de Microsoft.

Para llegar hasta la final, IE University organizó cinco finales continentales en África, Asia-Pacífico, Europa, Norteamérica y Sudamérica. En esta fase participaron 300 startups de 66 países. A la startup española, Citibeats, y la campeona chilena, EVoting, le han acompañado Atlos (EE.UU.), FloodGates (Ghana) y Right2Vote (India).

Este evento ha estado enmarcado en el 'Summit for Democracy', celebrado esta semana en Estados Unidos y liderado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

"Debemos esforzarnos por hacer de la gestión responsable de la tecnología nuestro objetivo final y promover los valores y principios democráticos a través de la tecnología", ha subrayado la directora del Center for the Governance of Change de IE University, Irene Blázquez.