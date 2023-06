La startup Uelz se proclama ganadora de South Summit Madrid 2023

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Uelz, startup de origen valenciano, se ha alzado este viernes como ganadora de South Summit Madrid 2023, evento que ha concluido este viernes. Uelz ayuda a ahorrar costes técnicos de implementación y mantenimiento de las plataformas de pago, automatizando en segundos todas las suscripciones y pagos únicos de los clientes.

Durante el transcurso de esta jornada también se han dado a conocer los premios que reconocen a las startups más disruptivas, escalables, sostenibles y a aquellas que cuentan con el mejor equipo. Así, la startup de Hensilki Onego Bio, que ha descifrado el código para producir proteína de clara de huevo sin pollos mediante fermentación de precisión, ha sido seleccionada como la Más Disruptiva, según ha informado la organización en una nota de prensa.

Por su parte, la startup alemana Build38, que ofrece refuerzo y protección para que las apps aseguren los datos personales de sus usuarios frente a las posibles amenazas de ciberseguridad, se ha llevado el premio a la Más Escalable. La vasca Legit.Health, un proyecto desarrollado por la Universidad del País Vasco (UPV) que está transformando la práctica clínica en dermatología gracias a su plataforma de IA, ha recibido el galardón al Mejor Equipo.

Por último, el premio a la startup Más Sostenible ha recaído en la madrileña Lumio, que contribuye al desarrollo de comunidades 100% sostenibles, dando la oportunidad de instalar, compartir o consumir energía sostenible.

Esta undécima edición de South Summit Madrid 2023 ha reunido de forma presencial a representantes del ecosistema emprendedor español y mundial en La Nave de Madrid, llenando el espacio con cifras de asistencia prepandemia.

"De alrededor de los 20.000 asistentes que han pasado por esta undécima edición, 6.500 han sido emprendedores, 2.000 inversores con una cartera de inversión de más de 326.000 millones de dólares y 650 speakers del más alto nivel. Además, durante estos tres días se han realizado más de 175.000 conexiones de alto valor", ha asegurado María Benjumea, presidenta y fundadora de South Summit.

La clausura ha estado presidida por el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Hector Gómez, quien ha declarado que "Madrid es un lugar perfecto para la cultura del emprendimiento. Contamos con muchísimos recursos para facilitar la actividad emprendedora y les aconsejo que hagan uso de ellos. Aprovechemos el crecimiento que viene a España en estos próximos años pra seguir promocionando el emprendimiento".

Durante la última jornada de South Summit 2023 también se ha entregado el premio de la South Summit Kids Competition, que reconoce al talento emprendedor de los más pequeños y ha recaído en el madrileño Colegio Gonzalo Fernández de Córdoba por su proyecto 'Renewable Energy Town'.

Por otro lado, en el track de SpaceTech han destacado las intervenciones de Miguel Belló, comisionado para el PERTE Aeroespacial del Ministerio de Ciencia e Innovación, y Luca del Monte, director del Departamento Comercial de la Agencia Espacial Europea. Belló ha apuntado la necesidad de "involucrar al sector privado en nuestra misión espacial y fomentar la innovación en startups y emprendedores". Luca del Monte, por su parte, ha señalado que "en Europa, estamos partiendo de una dimensión muy pequeña, por desgracia, pero gracias a los servicios de ayuda a la comunidad de inversores, estamos viendo cambios significativos. El ecosistema privado en Europa está empezando a entenderlo".

La startup madrileña Fossa Systems, especializada en la fabricación de satélites y soluciones IoT, por su parte, ha resultado ganadora de esta primera edición del track SpaceTech.

Con el objetivo de reunir a los principales agentes y partes interesadas de la industria del deporte y el sector tecnológico para explorar y presentar las últimas innovaciones, tendencias y oportunidades de la tecnología deportiva, este año se ha organizado por primera vez el track SportsTech, en el que han participado figuras del mundo deporte como Pau Gasol, Iker Casillas o Jon Bartlett. Este último, de la NBA, ha hablado sobre como "uno de los secretos del máximo rendimiento de los deportistas es saber integrar bien la tecnología en su rutina". "Mucha tecnología ha fracasado porque no ha conectado con las personas adecuadas que la entiendan", ha señalado.

Otro de los platos fuertes de la clausura lo ha protagonizado Darin Olien, autor estadounidense experto en wellness y creador de la serie documental 'Down to Earth with Zac Efron', quien ha animado "a crear a todos los que queráis crear. Pero os animo a que creéis con cuidado, no queremos más problemas, sino soluciones a los que ya tenemos".

Por su parte, Robyn O'Brien, cofundadora de Replant Capital, ha hablado sobre sostenibilidad, señalando como "todos hemos despertado ante su importancia. Todos desempeñamos un papel clave en la forma en que nuestros negocios y empresas contribuyen a mejorar la salud humana y del planeta".

Durante esta última jornada, José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación Once, ha querido resaltar el compromiso de la organización para con las startups y su programa de aceleración, anunciando la constitución "de una entidad mercantil relacionada con los fondos de impacto social, inversión e innovación".