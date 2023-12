Statkraft obtiene autorización para abrir una nueva fábrica de hidrógeno verde en Castellón

Es el primer proyecto de la provincia de este tipo de energía

La empresa Statkraft, productora de energías renovables propiedad del Estado de Noruega, ha conseguido la autorización administrativa previa para implementar el parque fotovoltaico 'Arada Solar' en Castellón, cuya construcción espera iniciar a finales de 2024.

Con este nuevo proyecto, la compañía producirá y suministrará hidrógeno verde a empresas del sector cerámico de Castellón, contribuyendo a descarbonizar esta industria, bajar sus costes e impulsar su competitividad.

"Ya es real" y "queremos ser los primeros que empiecen a suministrar hidrógeno verde" al sector gasintensivo castellonense, ha destacado el director general de Statkraft, José Miguel Ferrer, durante un encuentro informativo, organizado por la empresa y Europa Press bajo el título 'Renovables en la Comunitat Valenciana. Competitividad industrial y oportunidad para el sector primario'.

En el acto han participado la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes; el secretario general de AVA-Asaja, Juan Salvador Torres, y el responsable de Sostenibilidad y Medioambiente de Porcelanosa, Vicente Ripollés.

Arada Solar supondrá la instalación de 155 megavatios en las localidades de Xilxes, Vall d'Uixó y Moncofa, con la colaboración de Grupo Gimeno. "A nivel de Industria está aprobado, tenemos experiencia previa en Noruega en instalación de electrolizadores y nos va a permitir ser los primeros en Castellón", ha indicado Ferrer.

Así, esta instalación podría posicionarse como punto estratégico para suministrar energías renovables a los equipos electrolizadores que permitan producir hidrógeno verde para la cerámica, con capacidad de producir 5.400 toneladas anuales de este gas, según la compañía.

Una industria que en los últimos años ha sufrido las consecuencias de la dependencia energética, como ha atestiguado el responsable de Porcelanosa, pero puede suponer pasos hacia la soberanía energética. "Desde 2022 con la guerra de Ucrania, el sector cerámico, tan dependiente del gas, lo ha pasado bastante mal, y está intentando reformular de qué manera puede sustituir este gas" y combinarlo con hidrógeno en determinadas partes del proceso de producción.

"El sector está buscando alternativas, intentando reducir al máximo el gas natural, de la mano de las administraciones y la empresa privada, para alcanzar los objetivos que Europa nos marca para 2030", ha añadido Vicente Ripollés.

En la necesidad de esta descarbonización coincide el directivo de Statkraft, que ha lamentado que "no se haya recogido la urgencia" en la Cumbre del Clima, donde la empresa acudió con la delegación noruega para defender los compromisos con la sostenibilidad y la no dependencia de países externos. Así, ha subrayado que "no hay un minuto que perder" si se quiere triplicar el uso de las renovables en los próximos años. A nivel del grupo empresarial, su objetivo es llegar a los cuatro gigavatios anuales.

309 MW EN LA COMUNITAT

El director de Statkraft España ha destacado que la compañía noruega ha invertido cerca de 1.800 millones de euros en "meterse en el 'top 10' de empresas españolas", donde se implantó hace cinco años con sede en València. "Hemos crecido al tamaño suficiente para empezar a hacer grandes cosas y hacerlas bien", ha remarcado.

El proyecto Arada Solar se suma a los que está preparando la compañía en Los Predios y Los Hierros, en Turís y Alborache (Valencia), que implicarían una potencia de 309 MW capaz de suministrar energía a más de 280.000 hogares cuando entren en funcionamiento en 2025. La inversión total prevista supera los 200 millones de euros.

PROYECTOS DE LA MANO DE AGRICULTORES

El responsable de la empresa también ha destacado durante su intervención la colaboración con AVA-Asaja para involucrar a los agricultores y entidades regantes en la producción de energías renovables. Gracias a un acuerdo con la organización agraria, los agricultores podrán formar parte del capital social de las plantas fotovoltaicas proyectadas en Turís y Alborache.

"Toda la cadena de valor valenciana está dentro de los beneficiarios de las renovables", ha asegurado Ferrer. En el caso del campo, ha expuesto que el suelo agrícola "se ha creado una especie de mito donde si había placas solares no iba a haber cultivos", pero "el uso del suelo se puede compatibilizar", ha recalcado.

El director de Statkraft ha subrayado que "hay que ser responsable con el territorio y hay que evitar el regadío", pero incluso si se situasen parques solares en campos de este tipo, solo el 0,35% de estos cultivos serían necesarios para lograr los targets nacionales, ha expuesto.

"Puedes hacer las cosas bien y preocuparte por dónde has puesto, qué piensa el ayuntamiento y el agricultor, intentar acomodar tu proyecto fotovoltaico a la necesidad de ese territorio", ha defendido.

En ese sentido, en los proyectos de Los Predios y Los Hierros, detectaron "miedo", a pesar de que había terreno abandonado, y por ello se decidió a introducir la energía agrovoltaica que compatibiliza ambos usos de energía y cultivo. Para ello, Statkraft acudió a la Escuela de Agrónomos de la Universitat Politècnica de València, conde creó la cátedra Statkraft Energías Renovables y territorios sostenibles', donde se investigan las mejores formas de combinar ambas actividades, plantando entre las placas solares.

No obstante, ha apuntado al "problema" del minifundismo en la Comunitat, con "muchos campos abandonados" y de pequeño tamaño. Así, decidieron solventar esta problemática mediante 'islas de cultivos', concentrando 54 hectáreas a disposición de los agricultores en el entorno inmediato a los parques solares.

A este respecto, el secretario general de AVA-Asaja, Juan Salvador Torres, ha apuntado que, tras un verano de 2022 extremadamente seco y un entorno inflacionista en el que la factura energética de los agricultores se ha duplicado, con pozos de riego cerca del cierre, el sector necesita "desesperadamente reducir costes, uno de los problemas más importantes es que competimos en inferioridad de condiciones respecto a las importaciones de terceros. Necesitamos rebajar todos nuestros costes, por supuesto el energético", ha añadido.

Torres ha asegurado que desde la organización de agricultores están "muy ilusionados" por producir cultivos dentro de los mismos parques solares y lograr explotaciones con una "doble función", "entendiendo que no tienen por qué renunciar a los regadíos y que pueden ser incluso cultivos de este tipo". "Puede ser una puerta muy interesante a abrir en el futuro", ha indicado.

La consellera Nuria Montes ha puesto en valor el carácter "pionero" de Statkraft, "que empezó a producir energía limpia prácticamente cuando no se había empezado ni a consumir" y ha logrado "una cartera muy equilibrada de fuentes renovables", combinando solar y eólica.