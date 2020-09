Steisy confirma que ha tenido algo con Kiko Matamoros

MADRID, 30 (CHANCE)

Cuando pensábamos que ya no nos podría sorprender nada de Kiko Matamoros, llega Steisy y revoluciona el plató de Sálvame con sus historias de nunca acabar. La extronista ha acudido al programa de televisión para contar por qué ha engordado unos kilos de más desde que está tratándose su problema mental y lo cierto es que su testimonio nos ha dejado con la boca abierta porque no esperábamos para nada que una de nuestras colaboradoras de MyHyV favoritas estaba pasando por algo así.

Tras haber declarado los problemas que tiene y el apoyo tan grande que siente por parte de su pareja, Pablo, la extronista e ha sentado en el plató con todos los colaboradores del programa y Jorge Javier Vázquez le ha hecho una pregunta con la que ya nos hemos preparado... '¿Steisy tú has tenido algo con algún colaborador de este plató?' le decía el presentador y aunque ella ha dicho que no desde un primer momento, luego le ha entrado la duda.

Y es que en la entrevista previa que hizo con un redactor de Sálvame por teléfono sí que reconoce que ha tenido algo con Kiko Matamoros. Tras muchos minutos de intriga, el programa ha emitido la conversación y, textualmente, asegura que: "Sí, si, algo ha habido".

Steisy ha confesado que no mantuvo relaciones sexuales con Kiko Matamoros y además, que cuando se dio tres besos con él, el colaborador no tenía pareja, ni si quiera conocía a Marta López. De esta manera, Matamoros ha defendido que no se acordaba de haberse besado con Steisy y se ha mostrado de lo más tranquilo al saber que a su pareja no le ha sido infiel.