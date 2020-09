Steisy estalla ante las críticas y desvela el motivo de su considerable aumento de peso

MADRID, 2 (CHANCE)

Pese a que en su cuenta de Instagram Patricia Steisy ha presumido orgullosa de su nueva y rotunda figura, la ex tronista lo ha pasado mal por las críticas recibidas tras su evidente aumento de peso. Por eso, cansada de escuchar comentarios sobre su cuerpo, la de Granada ha estallado en su canal de Mtmad y, muy enfadada, ha confesado por fin el motivo por el que ha engordado tanto.

Muy tajante, Steisy ha asegurado estar "muy mosqueada. No puede ser que una persona sea noticia por su peso. Me han sacado en todos los lados. Que Steisy engorda y está muy orgullosa. ¿De verdad tiene que ser noticia el peso de una mujer?"

Dirigiéndose a los haters que la llaman gorda, la ex viceversa ha estallado y ha mostrado a cámara su barriga y culo mientras exclamaba: "A mí no me afectan una mierda las críticas. A la vista está. ¿Queréis ver cómo no me afecta? Mira lo que me importan las críticas". Cada vez más enfadada, Steisy ha cargado contra los que critican a la gente que engorda y ha lanzado un mensaje que, cuanto menos, merece ser escuchado: "Os voy a contar lo que hay detrás de la palabra gorda o detrás de la palabra engordar o de los kilos de más. Detrás de eso hay personas que se hinchan a vomitar. Hay personas que viven de mentiras para poder mantener ese peso. Hay personas que viven frustradas y amargadas porque no se pueden comer ni un trocito de pan porque engordan. No necesito subirme a una báscula. Yo tengo una talla 42 y como si quiero tener una talla 50. Si yo me veo bien y estoy sana y no tengo ninguno de los problemas que causa la obesidad, ¿por qué tengo que sentirme mal. ¿Y vosotros qué sabéis por qué esa persona está delgada o está gorda?"

Finalmente, Steisy ha revelado, más sincera que nunca, que el motivo por el que ha ganado unos kilos es "porque me estoy medicando". Sin embargo, la de Granada no ha desvelado el motivo por el que tiene que tomar el tratamiento que la ha hecho engordar, anunciando que no será hasta dentro de una semana cuando sepamos por fin qué es lo que le pasa.

Mientras tanto, la ex concursante de "Supervivientes", pese a su enorme cabrero, lanza un mensaje positivo para las personas que lidian con problemas de peso, dejando bastante claro que lo importante no es aumentar unos kilos, sino aceptarse a uno mismo tal y como es.