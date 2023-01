Stephania Cayo, así hablaba de Maxi Iglesias tras su ruptura con él

MADRID, 22 (CHANCE)

El pasado mes de abril, Maxi Iglesias y Stephania Cayo rompían su relación sentimental, pero parece que las segundas oportunidades sí que existen en el amor. Al puro estilo Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la pareja de actores se ha reconciliado y vuelven a pasear su amor, tal y como publicaba en exclusiva la revista ¡HOLA!

Ante esta nueva etapa en sus vidad, Europa Press ha rescatado de su archivo una entrevista en exclusiva que le hicimos a la intérprete en el mes de abril, justo cuando se hizo pública su ruptura. En ella, Stephanie nos confesaba que, aunque en el amor no había tenido suerte con Maxi, en el terreno de la amistad sí: "bueno en la película ni si quiera éramos la pareja perfecta y sin embargo esas cosas pasan. Somos amigos, nos queremos mucho".

En aquel momento existían rumores de un posible romance con Kerem Bürsin, a lo que la actriz no quiso entrar: "lo que pasa es que eso es un tema que es muy personal, son cosas muy personales que todavía no sabemos qué prefiero no decir nada al respecto" y añadía: "yo prefiero no hablar de esas cosas, lo he conocido y lo que he conocido me ha parecido que es un gran tipo, pero todavía no lo conozco mucho, digamos que todavía no lo he conocido muy bien".

De lo que también nos habló Stephanie es de su deseo de ser madre, algo que "me encantaría, lo he estado pensando mucho y me encantaría, vamos a ver cómo va eso", ya que se considera una persona muy familiar: "la familia es lo más importante, para mí es lo más grande, es como mi gran pasión, es ese trabajo en equipo que tenemos también con la escuela y la escuela de mi hermana que tenemos hace 23 años y trabajar con ellos es difícil porque es tu familia pero es de estos sentimientos más bonitos que hay, trabajar con los estudiantes, alimentar los sueños de estos chicos jóvenes, ayudarlos con becas, tenemos un convenio con una escuela de estados unidos, todo está unido a mi familia y para mí es lo más importante".