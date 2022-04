Stephanie Cayo aclara cómo está su relación con Maxi Iglesias

MADRID, 19 (CHANCE)

En el mejor momento de su vida a nivel profesional cuando no para de cosechar éxitos con su última película de Netflix 'Hasta que nos volvamos a encontrar', Stephanie Cayo aterriza en Barcelona para participar en la Bridal Fashion Week de la mano de una de sus diseñadoras preferidas, Rosa Clará.En medio de rumores de crisis en su relación con Maxi Iglesias, ha sido la propia actriz la encargada de confirmar la ruptura con el guapo actor español con el que comparte protagonismo en su última película: "Siempre hemos sido amigos y compañeros, estamos muy contentos de que la película haya tenido tanto éxito, que nuestro cariño haya traspasado las pantallas y estamos muy contentos". Siempre muy discreta con su vida privada y tímida al hablar de temas personales, Stephanie jugó al despiste al hablar de cuál es su relación actual con el también actor Kerem Bürsin con el que se le ha relacionado sentimentalmente: "Yo prefiero no hablar de esas cosas, lo he conocido y lo que he conocido me ha parecido que es un gran tipo, pero todavía no lo conozco mucho, digamos que todavía no lo he conocido muy bien".Reconociendo que su familia es lo más importante para ella en estos momento, la actriz reconoce que no se fía de la fama que está viviendo en estos momentos: "La fama es una amiga que va y viene, no es una amiga muy de verdad, la fama es una consecuencia del trabajo y no te puedes fiar de ella". En cuanto a las redes sociales y la importancia de que personas reconocidas como ella lleven una vida activa en ellas, la actriz deja claro que hay que tener mucho cuidado con lo que se publica en redes: "Siento que uno tiene que hacer lo que le haga sentir bien y sano mentalmente. A mí las redes sociales no me dan mucho, no me llenan, prefiero utilizarlas para ver a mi familia, mis amigos, también es bonito contar un poquito de la etapa de tu vida si lo quieres hacer y ya. No sentir que tienes que depender de ella ni que tienes que contar nada que no quieras contar".Cuando le preguntamos por las críticas que recibe como personaje público y con una gran exposición mediática, Cayo recurre al sentido del humor para llevarlas de la mejor forma posible: "Yo las respeto porque es la opinión de las personas, pero yo me río, a veces me meto a Twitter y solamente río, es una terapia, hay que reírse de uno mismo, de lo que digan... qué vas a hacer. Hay cosas que me dan mucha risa".