Stephanie Cayo deja en el aire qué relación mantiene con Kerem Bürsin: "Mis ojos brillan"

MADRID, 22 (CHANCE)

Días después de anunciar su ruptura con Maxi Iglesias después de un año de discreta relación y dejar entrever que podría haber recuperado la ilusión al lado del popular actor turco Kerem Bürsin, Stephanie Cayo se ha subido a la pasarela de la Bridal Fashion Week de Barcelona de la mano de Rosa Clará.

Radiante y sin ocultar el gran momento personal que está atravesando, la peruana ha alimentado los rumores de que podría tener algo más que una amistad con el protagonista de 'Love is in the air', aunque prefiere no dar detalles y, asegurando que no quiere hablar de este tema, ha confesado que sonríe y sus ojos brillan porque está contenta.

Además, ha aclarado que aunque su amor de pareja con Maxi terminó recientemente, guarda un gran cariño por el actor, al que conoció en el rodaje de 'Hasta que nos volvamos a encontrar', con la que están cosechando un gran éxito en Netflix.

- CHANCE: Enhorabuena, qué ha significado para ti pisar la pasarela y desfilar vestida de novia.

- STEPHANIE: No lo hacía desde que era una niña pequeña y tengo los mejores recuerdos, no tengo nada de experiencia en esto, no podía parar de sonreír del disfrute, me sentía como una princesa en mi cuento de Disney, miren qué vestido, una chica debería sentirse así una vez al mes, a la semana, ojalá todos los días.

- CH: Qué tal estos días por Barcelona.

- STEPHANIE: Muy bien, no había venido hacía ya varios años y he podido caminar por la calle, he podido ir sola a descubrir, a meterme en algunos edificios, estar sola con mi música, Barcelona es muy linda y tiene algo, esta ciudad con mar, mucha gente de todas partes, te hace sentir como en casa, he vivido en tantas ciudades y países tan diferentes*

- CH: Tu residencia habitual donde está.

- STEPHANIE: Estoy a caballo* estoy por todas partes. Desde muy pequeña soy como una gitana, estoy donde esté el trabajo, el amor*

- CH: Has mencionado el amor.

- STEPHANIE: No, no he mencionado el amor, me equivoqué.

- CH: Como estás, hablaste de tu relación con Maxi, ya no estáis, pero te sientes mejor al haberlo contado.

- STEPHANIE: El amor es omnipotente, omnipresente e infinito hay que tener cuidado de cómo se habla del amor, he leído varias cosas* el amor estará ahí toda la vida, lo que se acaban son las relaciones, para que las relaciones duren se necesita mucho más que el amor, pero aquí hemos venido a hablar de esta maravilla y a disfrutar de este día con Rosa, aquí estamos, trabajando.

- CH: Te volverías a vestir de novia, no en la pasarela.

- STEPHANIE: En una pasarela otra vez sí. En mi vida, no lo sé.

- CH: De momento tu corazón está abierto.

- STEPHANIE: Siempre. La fortaleza de la mujer de este siglo, quiere decir estar en contacto con tus emociones, permitirte ser vulnerable y no ponerte fuerte como una roca como se cree, yo creo que no, al contrario.

- CH: Se habla de Kerem Bürsin

- STEPHANIE: Prefiero no hablar de eso ahora. Yo siempre sonrío y mis ojos siempre brillan porque estoy contenta, una mujer tiene que estar contenta por dentro.

- CH: Qué destacarías de él.

- STEPHANIE: Ya, prefiero no hablar de ese tema.