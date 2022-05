Stranger Things x Lefties, una exclusiva colaboración para arrasar este verano y rendirse a la estética ochentera

Coincidiendo con el reciente estreno de la cuarta temporada de la serie de suspense y ciencia ficción que arrasa en Netflix, Lefties lanza su nueva colección cápsula para este verano, Stranger Things X Lefties, que hará las delicias de los incondicionales de la pandilla más famosa de Hawkins

MADRID, 27 (CHANCE)

¡Por fin se acabó la espera! Ha llegado el día que los incondicionales de Stranger Things llevaban casi tres años esperando y este viernes, 27 de mayo, desembarca en Netflix la cuarta temporada de la serie. Un estreno por todo lo alto que nos ha tenido tan emocionados como nerviosos en los últimos días, ya que no somos pocos los que estamos deseando acabar la jornada laboral para llegar a casa, hacer palomitas... ¡Y devorar los cinco episodios que podemos ver por el momento!

Lo que sabemos de esta ansiada temporada (que será la penúltima de la serie) es apenas una pincelada; han pasado seis meses desde la batalla que trajo la destrucción a Hawkins. La pandilla formada por Once, Myke, Will, Dustin, Lucas y Max - que ya no son niños sino adolescentes - se enfrentan nuevamente (y por separado) a una amenaza sobrenatural que sale a la superficie, presentando un espantoso misterio que si son capaces de resolver podría poner fin a los horrores que ha vivido su pueblo en los últimos tiempos.

Sin duda, un estreno que nos va a tener pegados a la televisión todo el fin de semana, aunque los incondicionales de Stranger Things no sólo estamos de enhorabuena por esta esperadísima cuarta temporada, sino también porque Lefties nos sorprende con el lanzamiento - este mismo viernes y coincidiendo con lo nuevo de la serie - de su nueva colección, STRANGER THINGS X LEFTIES.

Una colección cápsula de camisetas para mujer, hombre y niños con la serie del momento y sus personajes más entrañables como grandes protagonistas. ¡Una exclusiva colaboración para arrasar este verano y rendirse a la estética ochentera que está más de moda que nunca gracias a Stranger Things!

Diseños originales, cómodos y de calidad para toda la familia en los que los protagonistas son los elementos más icónicos de la serie de culto; prendas en las que destaca su título, Stranger Things, realizado en la característica e imitadísima caligrafía que Netflix ha vuelto a poner de moda; otras en las que podemos ver a la pandilla protagonista, Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max; e incluso el terrible monstruo Demogorgon, que como no podía ser de otro modo cuenta con su propia camiseta.

Una colección que sigue fielmente el estilo icónico de los años 80 que transmite la serie y que es perfecta para los días de calor. Camisetas de algodón de manga corta y cuello redondo de lo más versátiles con la que tanto los mayores como los más pequeños de la casa presumirán de estilo este verano a un precio de lo más asequible. ¡Nunca fue tan fácil ir a la última!

Diseños en los que los que destacan los colores de referencia de Stranger Things, como son el negro, el rojo y el blanco en la colección de hombre y de mujer; mientras que, para los niños, los tonos son el azul y el rosa, ¡ideales y de lo más favorecedores tanto si estamos morenos como si todavía no nos hemos ido de vacaciones! Y, en cuanto a las propuestas para ellos, los originales y ochenteros diseños de la colección cápsula de Stranger Things X Lefties acapararán todas las miradas tanto si se combinan con un bañador o unas bermudas, como con unos pantalones chinos para presumir de estilo y elegancia.

Camisetas perfectas para cualquier ocasión y que, en el caso de la cápsula de mujer, quedan tan bien para combinar con unos shorts - en Lefties hay tantas opciones que no sabemos por cuál decidirnos - con unas deportivas o unas chancletas e ir de lo más estilosa a la playa o a la piscina, como para salir a cenar mostrando nuestro lado más glamouroso con unas sandalias de tacón o unas alpargatas de cuña y unos jeans estrechos.

Los más pequeños de la casa estarán ideales con las camisetas de la nueva colaboración de Lefties, con unos vivos colores azul y rosa pastel y diseños que nada tienen de terroríficos a pesar de respetar al 100% la estética de Stranger Things. ¡Se convertirán en la envidia de todos tanto en el parque como en la piscina con las camisetas más originales y favorecedoras del verano!

Una colaboración de lujo que ya puede ser nuestra en las tiendas físicas de Lefties, en la web de la marca o en su app. Un pequeño secreto... Están causando tanto furor como la esperadísima cuarta temporada de la serie así que no esperes más... ¡Y hazte con tu camiseta de Stranger Things X Lefties antes de que se agoten!