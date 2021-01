La subasta de renovables adjudica 3.043 MW a un precio promedio de 24,47 euros

Ribera defiende su modelo de subasta frente al del PP, que "condenaba siempre a mantener precios altos de la electricidad"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La subasta de renovables celebrada este martes, la primera bajo el nuevo modelo diseñado por el actual Gobierno, se ha cerrado con la adjudicación de 3.043 megavatios (MW) a un precio promedio de 24,47 euros, según anunció la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

En su comparecencia en Comisión en el Congreso de los Diputados, Ribera destacó que este precio está un 43% por debajo del estimado a largo plazo y consideró "una buena noticia" que el proceso se haya desarrollado "con normalidad y haya mandado esta señal de precio".

Además, aprovechó para defender el modelo de subastas de renovables diseñado por el actual Gobierno, frente al anterior del PP que se aplicó para las subastas de 2016 y 2017, que "condenaba siempre a mantener precios altos de la electricidad".

Así, Ribera acusó al PP de haber "ideado" un sistema de subastas de renovables por el que los consumidores "nunca se podían beneficiar de esa reducción de costes que el avance tecnológico permitía".

"Esta distorsión nos hizo a todos estar con un sistema absolutamente distinto al de todos los países y en perjuicio del consumidor, que nos ha costado un poco cambiar pero finalmente hemos cambiado", dijo.

A este respecto, Ribera puso en valor que este nuevo marco para las de subastas generará "dos efectos beneficiosos", como son "una señal de precio por debajo del precio del mercado mayorista y una señal de estabilidad y predictibilidad con respecto a los momentos en los que se va a subastar".

"Señalando qué cantidades y de qué tecnología, y generando así mensajes importantes para la viabilidad del conjunto de la cadena de valor en un sector que esta creciendo", añadió al respecto.

La ministra respondía así al diputado del PP, Guillermo Mariscal, quien recriminó a Ribera que no realizase ninguna mención a una subasta con la que el Gobierno quería propiciar "la incorporación de nuevos actores". "Y vistos los ganadores, muchos nuevos no he visto", añadió.

Mariscal también acusó al Ejecutivo de apoderarse de una rebaja en el precio de la energía del 40% entre 2018 y 2020, fruto del impulso que dio el PP con las subastas que llevó a cabo y que permitió la adjudicación de casi 9.000 MW 'verdes' sin coste para el consumidor.

Las grandes eléctricas -Endesa, Iberdrola y Naturgy-, junto a Capital Energy, EDP Renováveis (EDPR) y Acciona han resultado adjudicatarias en la subasta de renovables celebrada este martes, en la que se han puesto en juego un total de 3.043 MW 'verdes'.