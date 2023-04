La subida salarial en convenio escala hasta el 3,06% en marzo y se acerca al IPC

Descienden hasta el 26,25% los trabajadores con convenio que tienen cláusula de revisión salarial frente a la inflación

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Los salarios pactados en convenio subieron de media un 3,06% hasta marzo, cifra superior a la registrada en febrero (2,89%) y casi tres décimas inferior al último IPC adelantado, cuya tasa interanual se situó en el tercer mes del año en el 3,3%, según datos extraídos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

No obstante, el dato definitivo de inflación del mes de marzo aún debe ser confirmado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el próximo viernes, 14 de abril.

De momento, el IPC adelantado refleja una moderación de 2,7 puntos respecto a la tasa de febrero, hasta el 3,3%, aunque esta caída obedece al 'efecto escalón' en electricidad y carburantes. La inflación subyacente (7,5%), por su parte, continúa en niveles desconocidos desde hace más de 40 años.

El incremento salarial medio recogido en los convenios registrados hasta marzo es menor que la subida del 8% acordada entre el Gobierno y los sindicatos para el salario mínimo interprofesional (SMI) de este año y que el alza experimentada por las pensiones contributivas (+8,5%) y está algo más en línea con las directrices marcadas en el último pacto de convenios que firmaron CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, cuya vigencia finalizó en 2020.

Los sindicatos quieren renovar este acuerdo con las organizaciones empresariales para el periodo 2022-2024 y ya han hecho una propuesta para negociar con la patronal. Piden a CEOE subidas salariales iniciales del 5% para 2022, del 4,5% para 2023 y del 3,75% para 2024, con la inclusión de una cláusula de revisión salarial mixta que atienda tanto al mantenimiento del poder de compra de los salarios como a la situación económica de las empresas, medida por la evolución de su margen de beneficios.

De esta forma, los sindicatos han reformulado su propuesta salarial introduciendo nuevos criterios sobre la cláusula de revisión salarial, que ya no se ligará solo a la evolución de los precios, sino también a la marcha económica de las empresas.

Así, CCOO y UGT proponen que a las subidas salariales iniciales planteadas para cada año del periodo 2022-204 (5%, 4,5% y 3,75%) se les sume un alza adicional por la desviación de la inflación en cada uno de los años del acuerdo.

Además, dicha subida salarial adicional, que se fijará a través de la cláusula de revisión, se vinculará a la información que se obtenga a través del Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva (Sienc) para que la recuperación del poder de compra de los salarios tenga relación con la evolución económica de los sectores a través de "un dato fidedigno".

Según la propuesta sindical, esta cláusula de recuperación salarial operará preferentemente al cierre de cada uno de los años y, en todo caso, serán los propios convenios colectivos los que establezcan otras secuencias de entrada en vigor de la cláusula: al final del ciclo 2022-2024 o una distribución porcentual en ambos tiempos (un porcentaje de la recuperación al final del año y otro al final del ciclo).

Los sindicatos defienden que la negociación con CEOE de este pacto de convenios no puede ir más allá del 1 de mayo, y si no logran acuerdo, han instado al Gobierno a establecer una contribución mínima en el Impuesto sobre Sociedades del 15% o el 20% sobre el total de beneficios, un planteamiento que no ha gustado a CEOE.

142 CONVENIOS FIRMADOS EN 2023 CON SUBIDA SALARIAL MEDIA DEL 4,82%

La mayor parte de los convenios registrados hasta marzo en la estadística de Trabajo se firmaron en ejercicios anteriores, aunque tengan efectos en 2023.

En concreto, en el primer trimestre del año había registrados un total de 2.186 convenios colectivos con efectos económicos en 2023, de los que sólo 142 se han firmado este mismo año, con una subida salarial media del 4,82%. El resto, 2.044, se firmaron en ejercicios anteriores y recogen un incremento salarial medio bastante inferior, del 2,91%.

Los 2.186 convenios registrados hasta marzo daban amparo a más de 6,74 millones de trabajadores.

EL 73,75% DE LOS TRABAJADORES, SIN CLÁUSULAS DE REVISIÓN

Según la estadística de Trabajo, la mayor parte los convenios registrados hasta marzo no cuentan con cláusula de revisión salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo. En concreto, de los 2.186 convenios contabilizados, sólo el 15,8% (345) contaban con una cláusula de garantía salarial y de ellos, 243 contemplan que ésta se aplique con efectos retroactivos.

Los convenios que recogen cláusula de revisión afectan a algo más de 1,77 millones de trabajadores de los 6,74 millones amparados por los convenios registrados hasta marzo, el equivalente al 26,25% del total.

Así, el grueso de los trabajadores (casi tres de cada cuatro) carecen de cláusulas de salvaguarda en sus convenios colectivos. Pese a que la cifra de trabajadores protegidos con este instrumento ha aumentado respecto a la existente en diciembre de 2022 (21,08%), se ha reducido en relación al dato anterior, el de febrero, cuando se situó en el 27,4%.

UNO DE CADA TRES CONVENIOS RECOGEN SUBIDAS DE MÁS DE UN 3%

Del total de convenios registrados hasta marzo, 1.599 eran de empresa, con efectos sobre 400.927 trabajadores y una subida salarial media del 2,89%, mientras que 587 eran convenios sectoriales y daban cobertura a 6,34 millones de trabajadores, con una subida salarial media del 3,07%.

La jornada media pactada en convenio se situó hasta marzo en 1.754,2 horas anuales por trabajador (1.707,6 horas en los convenios de empresa y 1.757,1 en los convenios de ámbito superior).

De los 2.186 convenios registrados hasta marzo, un total de 60, el equivalente al 2,7%, contemplaba congelación de sueldos, mientras que el 34,6% de los convenios, uno de cada tres, recogía una subida salarial superior al 3%, siendo la media del 4,99%.

La mitad de los convenios, en concreto el 49,8%, se mueve en subidas salariales medias que van desde el 0,5% hasta el 2,5%. La estadística no recoge ningún convenio con recorte salarial.

LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR 'DESCUELGUES' SUBEN UN 25,8%

La estadística de Trabajo revela además que hasta marzo se registraron 216 inaplicaciones de convenios, por encima de las 187 del mismo periodo de 2022 (+15,5%).

Estos 'descuelgues' afectaron a un total de 9.516 trabajadores, frente a los 7.563 afectados en los tres primeros meses de 2022, lo que supone un aumento del 25,8%. El 'descuelgue' de los convenios supone la revisión de las condiciones laborales en las empresas.