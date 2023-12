Subijana (TSJPV) dice que en Euskadi harían falta entre 10 y 15 plazas de jueces para "alcanzar el nivel de suficiencia"

Afirma que "bajo ningún concepto cabe exigir responsabilidades políticas a los jueces"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, considera que en los juzgados de Euskadi harían falta entre 10 y 15 plazas de jueces para "alcanzar el nivel de suficiencia" y dice que no le parece que se vaya a solucionar a corto plazo la carencia de jueces que existe en el País Vasco.

En una entrevista a 'El Correo', recogida por Europa Press, Subijana explica que las unidades judiciales que estaban previstas son 70 a nivel estatal y a Euskadi "como máximo nos tocan dos y estamos 7 u 8 puntos por debajo de los niveles de la Unión Europea".

En su opinión, el número de jueces que harían falta para alcanzar el "nivel de suficiencia" en Euskadi "rondaría las 10 o 15 plazas". "Estaríamos hablando de unas 25 o 30 unidades judiciales para hacer frente a los puntos más vulnerables, que son, básicamente, los juzgados de instancia de las tres capitales, pero el número para alcanzar el nivel de suficiencia rondaría las 10 o 15 plazas", reitera, para reiterar que no le parece que se vaya a solucionar a corto plazo la carencia de jueces que existe en el País Vasco.

Por otro lado, indica que, según los datos del TSJPV, el número de jueces que pueden hacer un juicio en euskera son 46 de los 248 que ejercen en Euskadi. "Nosotros formamos parte de un poder del Estado. Saber euskera no es un requisito, lo que establece la ley es que conocer un idioma cooficial, en este caso el euskera, es un mérito. Pero hay que dejar claro que cualquier ciudadano, profesional o testigo puede dirigirse al tribunal en euskera", precisa.

Tras reconocer que "sería deseable que todos los jueces conociesen el euskera", asegura que "en eso se está trabajando" y destaca que, "a pesar de la carga de trabajo, del déficit de personal y de la saturación, hay un número importante de jueces que están realizando un esfuerzo para saber euskera".

Según afirma, hay que "poner luces sobre este tema y ver que hay 46 jueces con competencias y un número adicional que lo estudian compatibilizándolo con su trabajo". En esa línea, advierte que "para que haya un juicio en euskera no solo hace falta que lo conozca el juez, también los abogados, los fiscales...".

RENOVACIÓN DEL CGPJ

Por otro lado, dice que la situación del Consejo General del Poder Judicial, "con su mandato caducado desde hace cinco años, introduce elementos de desconfianza en los ciudadanos, de pérdida de credibilidad en lo institucional, y ahí tenemos que insistir bastante".

En esa línea, reclama que el Congreso y el Senado "cumplan la función constitucional que tienen" y recuerda que "es a ellos a los que les corresponde la designación de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial".

En relación a las críticas de responsables políticos como las de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, afirma que "los jueces estamos sujetos a un ordenamiento jurídico y a una responsabilidad jurídica, no a una responsabilidad política", lo que significa que "el marco de responsabilidad de los jueces y magistrados viene fijado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, es ahí donde se establecen los diversos planos de la responsabilidad y no hay espacio ni campo para la responsabilidad política". "No cabe bajo ningún concepto la posibilidad de exigir responsabilidades políticas a jueces y magistrados. El único campo que existe es el de la responsabilidad jurídica", reitera.

Preguntado si ve una intromisión del Ejecutivo y de los partidos en la labor de los jueces, Subijana dice que lo que ve es "una necesidad cada vez más acuciante para que se proceda a la renovación del Poder Judicial, y que a partir de ahí adopte las decisiones en materia de nombramientos que tiene que tomar y que afectan a todos los ámbitos". "Esa es la respuesta que en este momento es precisa y necesaria", mantiene.

Transcurrido un año desde la ruptura de las negociaciones entre el PSOE y el PP para renovar el Poder Judicial, dice que ya entonces le parecía "inimaginable" la situación y ahora lo que le preocupa es "el nivel de deslegitimación y de desconfianza que genera en la ciudadanía".

Sobre el hecho de que algunos altos cargos de la Justicia, ya sean magistrados o fiscales, tengan un 'reciente pasado político tan marcado', Subijana cree que "cuantas más adhesiones genere un nombramiento, mejor, porque añade un elemento adicional de legitimidad", lo que, a su entender, "no significa que una persona con un pasado político no tenga legitimidad", sino que "ésta vendrá determinada por el modo y la manera que ejerza esa función".

Por último, en relación al encaje constitucional del proyecto de ley para tramitar la amnistía, afirma que "tiene encaje constitucional que el Legislativo pueda aprobar una ley orgánica reguladora de la amnistía". "La Constitución no lo prohíbe. Y si no lo prohíbe es posible hacer el debate, otra cosa es el contenido concreto de esa proposición, que deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional", subraya.