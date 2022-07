El subinspector de la Policía Local de Palma niega relación con Cursach: "Jamás he trabajado para este empresario"

El ex jefe de la Policía Local, Joan Miquel Mut, asevera que "jamás en 40 años de servicio he hecho ninguna irregularidad"

Gabriel Torres, oficial de la Patrulla Verde: "Yo con el Grupo Cursach tenía más bien mala relación"

PALMA, 11 (EUROPA PRESS)

El subinspector de la Policia Local de Palma, Bartolomé Capó, ha negado, este lunes durante el juicio por el caso Cursach, alguna relación con el empresario Bartolomé Cursach: "Jamás he trabajado para este empresario".

Después de la declaración del ex jefe de la Policía Local de Palma, Joan Miguel Mut, quien ha aseverado que "jamás en 40 años de servicio he hecho ninguna irregularidad", el subinspector ha respondido a todas las partes presentes en la vista oral.

Ante preguntas de Enrique Molina, abogado de Cursach, Capó ha rechazado que en sus años de servicio haya trabajado para algún empresario, incluido Cursach. "En absoluto, no tengo ninguna relación con este señor". En similares términos, se ha referido al subdirector del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert. "No te tenido ninguna relación, ni siquiera me he tomado un café con ellos. Mi relación ha sido cero".

El subinspector de la Policía Local de Palma ha reconocido, ante el Ministerio Fiscal, que no tenía "conocimiento directo", pero sí se comentaba que había guardias civiles, policías nacionales y locales que hacían servicios de seguridad en diferentes locales de ocio nocturno de Palma. Sin embargo, ha negado que oficiales de la Patrulla Verde realizaran estas funciones.

Igualmente, ha rechazado que la Patrulla Verde favoreciese "en absoluto" al Grupo Cursach y se acosara a los locales de la competencia porque sus sanciones estaban justificadas ya que eran "multi infractores". Cabe recordar que el Ministerio Fiscal pide un año y tres meses de cárcel para Capó.

Después de que tanto Cursach como Sbert hayan rechazado declarar, el ex jefe de Policía Joan Miquel Mut, para quien Fiscalía solicita 12 años de inhabilitación, ha respondido sólo a las preguntas de su abogado. En detalle, Mut ha negado que conozca el empresario de Calvià y al ex director del Grupo Cursach: "Ahora puedo decir que es conocido porque lo he visto en los pasillos y por las fotos de los medios de comunicación".

El ex jefe de la Policía Local de Palma ha asegurado que "todo" lo expuesto en el escrito de la Fiscalía sobre su actuación es "totalmente falso". "Jamás en 40 años de servicio he hecho ninguna irregularidad", ha subrayado, para después añadir: "Me resulta esperpéntico imaginándome reuniéndome con unos policías para pedir que cambiaran un atestado".

En último lugar de la jornada de este lunes ha declarado el oficial de la Patrulla Verde Gabriel Torres, para quien la Fiscalía solicita pena de tres años y medio de cárcel. En un primer lugar se ha dirigido al Tribunal para agradecer que "por primera vez" puede utilizar su derecho a la defensa "como es debido".

Torres ha respondido a todas las partes del juicio. Durante todo su interrogatorio ha rechazado cualquier trato de favor a los locales de Cursach, incluso a preguntas del abogado de Bartolomé Sbert ha negado haber recibido dinero a cambio de un trato de favor. "Más bien tenía mala relación", ha afirmado.

Parte del interrogatorio ha versado sobre Sa Trobada, presentes en el juicio como acusación particular. En este sentido, el agente de la Patrulla Verde ha confirmado que eran "medalla de plata de los incumplidores", sobre el que había "muchas quejas" de vecinos.

Aparte de reseñar el mal funcionamiento del sistema informático con el que trabajaban en la Patrulla Verde para justificar la repetición de solicitud de documentación a los locales, Torres ha negado haber acudido a ninguna fiesta con prostitutas o cocaína.