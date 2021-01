Suena la alarma de la tentación por primera vez en 'LIDLT'

MADRID, 28 (CHANCE)

Sandra Barneda ya avisó al principio de esta edición: cada vez que un concursante cayese en la tentación, sonaría la alarma para que todo el mundo de la villa contraria supiese que una pareja había pasado los límites. Y en esta segunda entrega de La isla de las tentaciones ya hemos visto como la alarma se ha iluminado y ha pitado por toda la casa. Y es que una de las concursantes ha pasado el limite con el que ya se imaginaba que podía pasar...

Se trata de Marina, que jugando a 'Verdad o atrevimiento' se ha tenido que pasar un hielo con Isaac de boca a boca, de labio a labio y lo cierto es que eso ha hecho que sonara la alarma de la tentación en la villa donde su pareja se encontraba con sus demás compañeros. Un acto que, aunque no es del todo sorprendente, porque se veía que entre ellos dos había un química bestial, tampoco tiene mayor importancia porque había un hielo de por medio.

De hecho, no son tan importantes los hechos, sino las palabras: "Mi destino me está pidiendo un cambio de vida, pero ya" ha confesado Marina y es que la concursante cada vez está más cerca de Isaac, un chico que ha llegado a su vida, no para cometer posiblemente una infidelidad, sino para hacerle ver que no tenía lo que siempre había soñado.

Y es que esta alarma no ha sonado solamente una vez, sino que ha sonado una segunda vez. Lola y Simone cada vez están más convencidos de que tienen cosas en común que no esperaban y lo cierto es que la complicidad entre ellos es bestial. Los dos se han quedado hablando hasta altas horas de la madrugada y... parece que ambos han pasado la línea de la amistad.

Lola ha terminado llorando con sus compañeras de concurso en la habitación porque no quiere hacer daño a Diego. Marina, por su parte ha confesado que con tan solo unos días está muy 'rayada' por lo que está viviendo con Isaac. Califica el concurso como muy intenso y no sabe cómo acabará esa historia que parece que cada hora que pasa, va más allá.