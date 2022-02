Suica (CE): "No debemos dar jamás por garantizada la paz en la que vivimos"

Cree que la Conferencia sobre el Futuro de Europa es "un ejercicio de democracia", que se torna "más necesaria que nunca"

La vicepresidenta de la Comisión Europea para Democracia y Demografía, Dubravka Suica, ha condenado este viernes en Berlín la invasión de Ucrania por parte de Rusia y mostrado su apoyo a los ciudadanos ucranianos y ha advertido de que nunca se debe dar por "garantizada la paz en la que vivimos".

En declaraciones a los medios de comunicación en Dublín (Irlanda), donde participa en la sesión inicial del panel de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) que este fin de semana debate sobre economía, justicia social, empleo, educación, cultura, juventud y transformación digital, la que fuera alcaldesa de Dubrovnik (Croacia) ha dicho que sabe "de buena tinta qué es la guerra y una guerra sangrienta", en alusión a la de los Balcanes.

"No debemos dar jamás por garantizada la paz que vivimos y la agresión de Rusia contra Ucrania es un recordatorio de esto. He visto lo que pasa cuando no se tiene en cuenta legítimas aspiraciones de la ciudadanía", ha señalado la vicepresidenta.

En esa línea, ha defendido que la Conferencia sobre el Futuro de Europa es "un ejercicio de democracia" que se torna "más necesaria que nunca" y ha recalcado el papel de las instituciones comunitarias para dar la voz a los ciudadanos: "La UE les escucha, como dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, tomaremos buena nota y ejecutaremos lo que salga de esta Conferencia".

"Queremos una UE que pertenezca a los ciudadanos, sobre todo a jóvenes, que la Unión les inspire y proteja; cuando las aspiraciones de los ciudadanos no son tenidas en cuenta, no es democracia", ha dicho la vicepresidenta sobre un tema que preocupa a los ciudadanos participantes y que es si las recomendaciones que salgan de esta Conferencia van a ser tenidas en cuenta.

Suica ha reflexionado sobre los "grandes desafíos a los que se enfrenta la UE dentro y fuera de sus fronteras" y ha recordado que en unos años y si las cosas siguen así la población europea será solo el 4% de la población mundial, por lo que Europa deberá plantearse "cómo va a liderar sectores que aspira a liderar si solo somos el 4% de la población".

Así, ha hecho un alegato a favor de la política local y un llamamiento a los ciudadanos defendiendo que "es importante alimentar la democracia europea desde sus países". Suica ha concluido señalando que "ninguna democracia ha hecho antes una iniciativa" como la CoFoE, que es "un ejercicio de valentía" que "pone al mismo nivel a los ciudadanos y a los representantes electos".