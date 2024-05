Sumar afirma que el debate sobre la tauromaquia interpela a Sánchez: O está con Page y Ayuso o con Urtasun"

Proclama que el informe de la ONU sobre las leyes de memoria de varias CCAA es el "peaje" que debe pasar el PP por gobernar con Vox

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha criticado que la supresión del Premio Nacional de Tauromaquía haya generado una "coalición de intereses conservadores" liderada por los presidentes autonómicos Isabel Díaz Ayuso (PP) y Emiliago García Page (PSOE) que interpela al propio Jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Me parece que esto interpela tanto a Sánchez como a Illa (líder del PSC), ahora que estamos aquí en campaña catalana. Tienen que decir con quién están: si están con Page, con Ayuso o están con el Ministro de Cultura (Ernest Urtasun) y con la inmensa mayoría de la sociedad española", ha lanzado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

El portavoz parlamentario de Sumar ha defendido que el Ministerio de Cultura simplemente ha "normalizado" lo que ya era un consenso "en la calle", al destacar que la "inmensa mayoría de los españoles está en contra del maltrato animal" y rechaza que la tauromaquia se le considere un "divertimento".

"No es normal que la sociedad española siga subvencionando algo que la inmensa mayoría de la sociedad española ya no quiere. Así que en esto se trata simplemente de ponerse en hora con la evolución ética de la sociedad española, y esto no debería levantar ampollas. No debería utilizarse como un arma de confrontación política", ha argumentado.

No obstante, ha lamentado cómo rápidamente tanto Ayuso como Page hayan salido a decir que van a reponer premios a la tauromaquia en sus respectivas autonomías, en una especie de "coalición de intereses conservadores".

"Me hubiera gustado ver esa rapidez pues para preocuparse por el estado de la Atención Primaria o el transporte público, pero no. Resulta que su problema es hacerle oposición al Ministerio de Cultura, reponiendo unos premios para algo a lo que la sociedad española hace mucho tiempo que le ha dado la espalda", ha criticado.

También se ha pronunciado sobre el informe de relatores de la ONU contrario a las denominadas leyes de concordia promovidas por varias comunidades gobernadas por PP y Vox.

Para Errejón, este reproche de Naciones Unidas es el "peaje que se paga por pactar gobiernos con la extrema derecha" y que lleva a que organismos internacionales "sacan los colores" al país.

"Es una vergüenza pero esto es lo que pasa cuando pactas con la extrema derecha y cuando te dejas arrastrar por su postulados. El PP está en una huida hacia ninguna parte que le ha llevado ya a tener que decir que el problema es que la ONU miente", ha denunciado Errejón.