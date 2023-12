Sumar anuncia preacuerdos con Podemos e IU y Díaz avisa de que son "llave para vencer al PP": "No es broma"

Yolanda Díaz y Marta Lois apelan a la movilización del 23J para asegurar que si se repiten los votos, habrá cambio de gobierno en la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

La promotora de Sumar Galicia ha validado preacuerdos políticos con Esquerda Unida-Izquierda Unida (EU-IU) y Podemos Galicia para acudir a las elecciones, una decisión que en todo caso pasa por que la ratifiquen todas las organizaciones y que, según ha informado Esquerda Unida, en su caso ya cuenta con el visto bueno. Falta por lo tanto que este preacuerdo, anunciado por el portavoz de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, tenga el 'ok' de los adscritos de la formación morada, que lo someterá a consulta junto con sus primarias en el proceso de este jueves y viernes.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha desplazado a Galicia en la tarde de este miércoles para dar a conocer la candidatura de Sumar, la marca que concurrirá a las elecciones y que, si salen adelante las consultas, aglutinará también, según las fuentes consultadas por Europa Press, además de a EU-IU, y Podemos Galicia a Alianza Verde (que ya había firmado con la formación morada) y Equo.

La clave de las conversaciones ha estado también en torno a la elección de Marta Lois como candidata del movimiento, un nombre que procede del municipalismo y que cuenta con el beneplácito de las formaciones políticas que conforman el espacio.

De hecho, tras congelarse las relaciones por la salida de Podemos al grupo mixto en la Cámara Baja, y tras varias semanas con declaraciones en sentido contrario, el giro de guion viene protagonizado por una candidata que suscita consenso y que en las últimas horas Sumar ha puesto encima de la mesa una propuesta de coalición que incluye a los partidos, más allá de los mensajes de sumar personas.

También ha sido determinante la alianza con Izquierda Unida, que pública e internamente en las negociaciones reclamó una coalición a tres y mantener la alianza que se había tejido para las elecciones generales del 23 de julio.

SUMAR ES LA "CLAVE" DE LA MOVILIZACIÓN

En su intervención, Yolanda Díaz ha hecho un llamamiento a la movilización y ha apelado a todas aquellas personas que acudieron el 23 de julio con un voto progresista, un mensaje que no es la primera vez que lanza, como ya hizo en la presentación de la promotora el pasado 16 de diciembre en un acto en A Coruña.

No obstante, el ambiente vivido en la tarde de este miércoles ha sido más entusiasta con una candidata de consenso, vítores de "presidenta, presidenta" y, no en vano, Díaz ha podido exhibir un mensaje unido en el que ha puesto el acento en que Sumar "es llave para vencer al PP". "No es broma", ha aseverado.

De igual modo, y si Marta Lois remarcó que Sumar no acude a las autonómicas como un mero "trámite", Yolanda Díaz abundó que "van con todo" a estos comicios, en los que esperan presentar listas por las cuatro provincias, según las fuentes consultadas por Europa Press, y pese a que llegase a trascender una oferta de pacto en las circunscripciones del interior para evitar al disgregación del voto en la izquierda.

"Sumar es la llave para la movilización de la gente progresista de este país. Tenemos que hacer que Sumar llegue a cada una de las parroquias de este país, para ser capaces de movilizar a toda esa gente progresista que quiere un país propio, pero un país social y que quiere una vida con futuro", ha remarcado.

Yolanda Díaz se ha mostrado segura de que si se lo toman "en serio", van a poder "cambiar la Xunta". "Con lo que hay, no llega, por lo tanto, la llave está aquí, en Sumar", ha enfatizado Yolanda Díaz, en clara alusión a los escaños que consigan BNG y PSdeG, y en un discurso en el que aseguró que "abren un tiempo nuevo, los tiempos son llegados para cambiar la Xunta".

"Sumar no se toma estas elecciones como un trámite, vamos con todo, como hicimos en las generales en las que no teníamos ni un céntimo de euro, pero teníamos el mejor programa, la mejor candidatura y unas convicciones y esperanza brutal. Vamos a hacer exactamente lo mismo, señor Rueda, no nos tomamos las elecciones como un trámite, vamos a ganar para cambiar la vida de la gente de este país", ha proclamado la vicepresidenta segunda, quien aprovechó su intervención para enarbolar las políticas del Gobierno central frente a los 14 años del PP.

AGRADECE LA CONFIANZA Y COMPROMETE TRABAJO

Marta Lois ha comprometido trabajo "a destajo" de aquí al 18 de febrero, cada día, y ha manifestado sentirse "muy honrada" con la confianza depositada por la promotora de Sumar Galicia, que el pasado viernes celebró una maratoniana reunión en la que se empezó a fraguar este cambio de guion con la propuesta de la diputada por A Coruña.

"Este es el primer paso de lo que nos queda por delante de aquí al 18 de febrero", ha expresado la viguesa de origen ourensano afincada en Santiago de Compostela, en donde es profesora universitaria y ha colaborado en el grupo de investigación junto al portavoz de Sumar Galicia, Paulo Carlos López.

De hecho, a él, que ya participó en la campaña de las generales del 23 de julio, le ha agradecido su "capacidad, empatía y liderazgo" para llegar a esta jornada con los preacuerdos con las otras dos organizaciones políticas y un "proyecto cohesionado" y con un "programa en construcción", que ha recibido más de cien aportaciones y que también coordinará Rocío Núñez.

Marta Lois ha asegurado que se incorpora a este reto con la misma "ilusión" que hace un año se sumó al proyecto cuya "alma máter" es Yolanda Díaz, la persona que depositó en ella su confianza para dirigir el grupo confederal del Congreso. "Muchas gracias por estar aquí, por seguir creyendo en tu país", ha agradecido, antes de asegurar que sigue con la misma "ilusión, voluntad y humildad" que cuando fue concejala de Compostela Aberta en la capital gallega en el mandato de 2015 a 2019.

Y en sus palabras, también se ratificó en que las elecciones "no son un mero trámite". "Si votamos como votamos el 23J, ese trámite electoral deja de serlo y se convierte en un cambio de época", ha remarcado, para comprometer "políticas útiles y concretas" para mejorar la vida de la gente. Y, para ello, prometió "trabajo a destajo, noche y día, por este proyecto, por este cambio". "Se acabó el tiempo del PP", ha sentenciado.

La promotora de Sumar Galicia también aprobó este miércoles el reglamento para escoger el resto de la candidatura de Sumar Galicia, que será la que aglutine en una única a la coalición de los partidos, así como para elaborar el programa, con cuatro grupos de trabajo que basan sus tesis en el "ecologismo" y "feminismo" y políticas sociales.

ESQUERDA UNIDA

Por su parte, Esquerda Unida-Izquierda Unida ha emitido un comunicado en el que indica que, ante un escenario cambiante en el que se recuperan las tesis de aglutinar las fuerzas que "siempre defendió esta organización", por lo que "seguirá contribuyendo" a poder ofrecer al electorado gallego "una alternativa política que a día de hoy no tiene voz en el Parlamento y que no debe esperar cuatro años más por falta de entendimiento".

"Aceleraremos los contactos para que los detalles pendientes del preacuerdo lleguen a buen fin y podamos comunicar un acuerdo de coalición en firme y lo más plural posible, en el que puedan colaborar y tengan cabida las principales sensibilidades políticas de la izquierda federalista", explica en el mismo comunicado, en el que indica que también aprobó su reglamento de primarias para la elección de las personas candidatas de esta formación para la conformación de la candidatura.