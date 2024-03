Sumar avisa al PSOE de que no permitirá un Gobierno "en suspenso" y que impulsará la agenda social "solos o acompañados"

Errejón afea de nuevo a su socio renunciar a los PGE y critica la "irresponsabilidad" que se caiga solo en permanecer en el Ejecutivo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha advertido al PSOE de que no van a permitir que el Gobierno se quede "en suspenso" cuatro meses, ante el ciclo electoral y su renuncia a los Presupuestos Generales del Estado, y proclama que defenderá los avances sociales, ya sea en solitario o acompañado por su socio en el Ejecutivo.

En rueda de prensa, ha vuelto a afear a los socialista su medida "unilateral" de desistir de las cuentas públicas este año y que es una "irresponsabilidad confundir el hecho de permanecer en el Gobierno con el hecho de gobernar para transformar el país".

"Llamamos al PSOE a no dejar el Gobierno en suspenso y anunciamos que nosotros no lo vamos a hacer. Sea solos o acompañados vamos a defender la agenda social por la que nos votaron y vamos a defender que en el Gobierno no se está para permanecer, se está para transformar y hacer justicial social", ha enfatizado.

Durante su comparecencia, Errejón ha desgranado que Sumar es fiel al "mandato" de las elecciones generales del 23J, donde el país se libró "por los pelos" de un gobierno "reaccionario" de PP y Vox, y va a liderar los avances sociales y en materia fiscal, como por ejemplo hacer permanente los impuestos extraordinarios a la banca y las eléctricas.

A su vez, el portavoz de Sumar ha desgranado que aunque no haya presupuestos se debe garantizar el derecho constitucional a la vivienda y eso implica, por ejemplo, destinar al menos un 1% del PIB al gasto en vivienda pública, aplicar un régimen sancionador a quien no cumpla el índice de precios al alquiler, regular el arrendamiento de temporada y los de uso turístico.

Y en esta línea impulsará la reducción de la jornada laboral sin merma salarial, aumentar la inversión en dependencia y extender los permisos de maternidad y paternidad a 20 semanas. Asimismo, Errejón ha remarcado que hay margen suficiente para aplicar estas medidas en situación de prórroga presupuestaria.

TEMEN QUE EL PSOE ESTÉ EN MODO "PARÁLISIS"

Fuentes del grupo plurinacional admiten que sospechan de una actitud de parálisis por parte del PSOE y que no ven voluntad de aprovechar estos meses para aplicar medidas, algo que es peligroso con el ambiente de desafección ciudadana hacia la política-

Además, han agregado que están molestos con la renuncia a presentar los PGE, una decisión que afecta sobre todo en el caso de las carteras que dipone Sumar al departamento de Derechos Sociales. De esta forma, han reivindicado que su responsabilidad es empujar al PSOE a desplegar las principales banderas de legislatura.

EL GOBIERNO NO PUEDE DAR POR PERDIDA NINGUNA MEDIDA

Por su parte, la portavoz adjunta de Sumar y dirigente de los 'comunes', Aina Vidal, ha criticado la "voluntad unilateral" del PSOE de dar "por muertos" los Presupuestos Generales de 2024, una opción que el grupo plurinacional no compartía al considerar que habían "mimbres" y "alianza" para poderlos sacar adelante este año.

"Nadie se puede llevar a engaño. Tenemos tres elecciones en tres meses y es evidente que esto va a afectar al Congreso. Pero tampoco nos exime de ninguna responsabilidad ni a los que estamos en el Congreso ni tampoco a quienes está al frente del Gobierno. Este país tiene retos y necesidades (...) El Gobierno y el Congreso han tomado compromisos con este país y se tiene que responder y seguir trabajando", ha remachado.

De esta forma, ha emplazado a todos los partidos, también al PSOE, a que no den por perdida ninguna ley ni iniciativa porque el Congreso tiene "capacidad legislativa" y el Ejecutivo una agenda política que tiene que desplegar.

A su vez y viendo la "cascada de acontecimiento" tras el adelanto electoral en Cataluña tras tumbarse los presupuestos autonómicos, Vidal ha lanzado que es evidente poder pensar que ERC y el PSC habían acordado la posibilidad de convocar comicios, cuyo detonante fue la "exigencia" de los socialistas de marcar como "línea roja" impulsar el "macrocasino más grande de Europa", en alusión al proyecto Hard Rock en Tarragona.

PODEMOS ADVIERTE A SUMAR: GOBERNAR ES MUCHO MÁS QUE OCUPAR CARTERAS

En contraposición, el coportavoz de Podemos y diputado en el Grupo Mixto, Javier Sánchez Serna, ha calificado de "muy mala noticia" la renuncia a tramitar los Presupuestos Generales este año y ha advertido de que el Ejecutivo, con ello, ha perdido la "última oportunidad" de "enderezar el rumbo de la legislatura" para ocuparse de los problemas reales de los españoles.

De hecho, ha diagnosticado que el PP y PSOE están cómodos en el "enfrentamiento estéril" del bipartidismo y en el "lodazal de su corrupción", "tirándose los trastos a la cabeza" a cuenta del 'caso Koldo' o la trama que rodea a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a cuenta de la denuncia de fraude fiscal contra su pareja.

Bajo su criterio, se ha cerrado la posibilidad de grandes transformaciones sociales y de arrancar la legislatura, pese a que se pensaba que era posible gracias a la Ley de Amnistía, y ha reprochado a PSOE y Sumar que "gobernar no es solo ocupar carteras" sino legislar y marcar agenda, pues en caso contrario más pronto que tarse de le abrirán las puertas de la Moncloa a PP y Vox.