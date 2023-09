Sumar celebra el fracaso de Feijóo y apela al PSOE a reeditar cuanto antes el Gobierno de coalición

Destaca que la investidura del PP era sobre todo una "tentativa de moción de censura"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha celebrado que se acabe el ciclo de la investidura "fracasada" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que solo respondía a problemas internos dentro de esta formación, e interpela al PSOE y a futuros aliados parlamentarios para avanzar cuanto antes en el objetivo de lograr un nuevo Gobierno de coalición.

También ha proclamado que el candidato popular ha quedado "arrinconado" en la cámara, dado que aspiró a presidir el país con prácticamente el único acompañamiento de la "extrema derecha" de Vox.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios después de que el Pleno del Congreso haya rechazado este miércoles conforme a los esperado la investidura de Feijóo tras una primera votación con 178 diputados en contra por 172 a favor.

Lois ha desgranado que la investidura fallida del líder del PP era sobre todo una "tentativa de moción de censura" y ha opinado que el debate no ha estado "a la altura de la ciudadanía", con "mucho ruido" y actitudes "irrespetuosas", mientras que Sumar ha tenido una actitud "constructiva" de Sumar al combinar la crítica "respetuosa" con propuestas.

De esta forma, la portavoz de Sumar ha destacado que "se acaba la etapa de hablar de los problemas internos" del PP y, a partir de ahora, se abre una nueva etapa donde llaman al PSOE a avanzar de cara a reeditar coalición de gobierno.

Concretamente, ha explicado que la ciudadanía "no puede esperar más" y es necesario adoptar medidas ante sus problemas reales, pues hay que abordar la situación de los combustibles y la subida de los precios de la cesta de la compra.

"Hay que apostar por un nuevo gobierno progresista, que siga subiendo salarios y que apueste por una agenda conjunta de acuerdo territorial y agenda social. Insisto, se acaba una etapa y cuanto antes tiene que empezar una nueva etapa con una investidura que permita construir un gobierno de coalición progresista que atienda los problemas", ha zanjado.

ERREJÓN: FEIJÓO SOLO SABE HACER OPOSICIÓN

También se ha pronunciado el líder de Más País, Íñigo Errejón, en los pasillos del Congreso para destacar que "nadie "se ha sorprendido del resultado de la votación, censurando que Feijóo haya dedica "el grueso" de sus intervenciones a "hacer la oposición" y no a explicar lo que haría si llega a ser presidente.

"¿Eso quién lo hace? Lo hace o bien alguien que no tiene nada que replicarle al país o que ya ha asumido que esta investidura no iba de su posibilidad de ser presidente del Gobierno, sino de que no le removieran de su silla dentro del PP", ha agregado, augurando que el próximo viernes, cuando se celebre la segunda votación, empezará el turno de "la política útil".