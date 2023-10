Sumar considera "inadmisible" el ultimátum de evacuación de Israel a Gaza y rechaza lecciones morales del PP

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, cree que el plazo de 24 horas dado por Israel para evacuar la Franja de Gaza es "absolutamente imposible" e "inadmisible" y ha impugnado cualquier lección en materia de derechos humanos proveniente del Partido Popular, porque metió a España en la "guerra ilegal" de Irak.

Preguntado por el plazo anunciado por Israel para evacuar a 1,1 millones de palestinos que se encuentran en la zona norte de la Franja de Gaza, controlada por Hamás, Urtasun durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, este viernes lo ha calificado de "castigo colectivo" porque a su juicio es algo "absolutamente imposible" de llevar a cabo.

"Pedirle a un millón de personas que se evacuen en 24 horas en un lugar donde no hay combustible, no hay vehículos, no hay infraestructuras de carreteras", cree que es algo "inadmisible".

El portavoz ha insistido en la necesidad de dejar trabajar a las Naciones Unidas para llevar a cabo un intercambio de rehenes y pide a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que tienen previsto viajar a Jerusalén para reunirse con las autoridades israelíes, que utilicen el encuentro para exigirle que cese la "asfixia" a Gaza y que cumplan con la legalidad internacional.

Aun así, Urtasun ha afeado que la UE siempre haya tenido una "doble vara de medir". Y pese a que hayan condenado rotundamente los ataques terroristas de Hamás, cree que "también hay que exigirle a Israel que no cometa como represalias crímenes de guerra como los que está cometiendo".

PIDE AL PP RESPONSABILIDAD Y QUE SE DISCULPE

Ha señalado que desde Sumar "no" aceptan "ninguna lección" del PP en materia de derechos humanos, por ser el partido que con José María Aznar en el Gobierno lanzó a España a "la guerra ilegal de Irak", ha reprochado después de que desde los 'populares' acusasen a la formación de Yolanda Díaz de falta de firmeza al referirse al ataque terrorista lanzado por Hamás sobre el territorio hebreo.

Urtasun ha insistido en que desde Sumar condenan cualquier crimen contra civiles. "Es verdad que usé la expresión crimen de guerra porque es la que está codificada en el Derecho Internacional y porque un crimen de guerra se puede perseguir en la Corte Penal Internacional, un acto de terrorismo no está codificado en Derecho Internacional", ha justificado.

Ha pedido al PP en primer lugar "responsabilidad" y que no usen una tragedia como la de Gaza para "azuzar" el debate político en España, y en segundo lugar, una "disculpa" por las acusaciones de falta de firmeza.