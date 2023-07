Sumar creará un Ministerio de Vivienda y destinará 1% del PIB a inversión pública

Afirma que "convertir el acceso a la vivienda en un derecho no es una prioridad para PNV y PSOE"

SAN SEBASTIÁN, 10 (EUROPA PRESS)

Sumar creará un Ministerio de Vivienda, garantizará que se destinará el 1% del PIB a inversión pública en vivienda para disponer de un parque público de alquiler "a la altura de los países europeos" y pondrá en marcha diferentes medidas para que los arrendamientos sean "seguros y asequibles", según ha anunciado la cabeza de lista por Gipuzkoa, Pilar Garrido.

La también coordinadora general de Podemos Euskadi ha presentado en San Sebastián los compromisos de Sumar en materia de vivienda, acompañada de los candidatos Joserra Becerra y Miren Echeveste, en un acto ante un cartel de un metro cuadrado situado en el suelo donde se reflejaba los 5.191 euros que cuesta de media en la capital guipuzcoana.

Tal como ha explicado, la primera medida será crear el Ministerio de la Vivienda, ya "es el principal problema de las familias, de los jóvenes". Garrido ha denunciado que PNV y PSOE hablen en campaña de que el acceso a la vivienda "es un derecho", cuando han gobernando muchaslegislaturas en Euskadi y Madrid, y "no les ha importado".

"Han tenido mucho tiempo y no lo han hecho porque no es una prioridad. Convertir el acceso a la vivienda en un derecho no es una prioridad para PNV y PSOE", ha censurado.

A este respecto, ha remarcado que "solo cuando nuestro espacio político ha estado en el Gobierno hemos avanzado para defender este derecho a la vivienda, como lo hemos hecho con la ley de vivienda, que se aprobó con la oposición y los palos en la rueda del Partido Socialista".

"SEGUROS Y ASEQUIBLES"

"Se han dado pasos pero falta mucho camino por recorrer para hacer más fuerte la ley de vivienda de cara a conseguir que los alquileres sean seguros y asequibles. No podemos permitir que se dedique el 50-60% al alquiler. Ninguna familia, ninguna persona en Euskadi puede dedicar más del 30% a pagar su alquiler o hipoteca", ha aseverado.

Entre las medidas, Sumar garantizará que se destinará el 1% del PIB a inversión pública en vivienda para que "en dos legislaturas nos pongamos a la altura de los países europeos con un parque público de alquiler que garantice el derecho a la vivienda a los jóvenes, a los mayores y a las familias".

"Tenemos multitud de medidas y nosotras cumplimos lo que decimos. Si Sumar está fuerte en el Gobierno de coalición se notará la diferencia en los próximos años y por fin el acceso a la vivienda será un derecho", ha indicado la candidata guipuzcoana.

Garrido ha subrayado que en estas elecciones "no está en juego quiéninfluye un poco más o menos en Madrid", sino que se elige "quién va agobernar nuestros días, quien va a conformar el Gobierno de coalición".Por ello, como ha advertido, "la pugna no es entre Feijóo y Sánchez, nitampoco entre Ortuzar y Otegi en Euskadi. No va de eso".

Finalmente, ha reiterado que las opciones son "un gobierno de extrema derecha que nos devuelva a tiempos oscuros o mirar al futuro con ilusión con un gobierno progresista y de izquierdas donde Sumar esté fuerte". "Solo si Sumar está fuerte en el Gobierno se van a tomar decisiones valientes, se van a afrontar los muchos retos que tiene la ciudadanía", ha concluido.