Sumar defiende las enmiendas para blindar la amnistía ante posibles intentos de boicot de jueces afines al PP

Rechaza que se catalogue como terrorismo la actuación de Tsunami y los CDR y critica al juez García Castellón

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Sumar ha defendido las enmiendas pactadas en la Ley de Amnistía de excluir terrorismo solo cuando haya violaciones de derechos humanos, con el objetivo de blindar la Ley ante posibles intentos del PP de sabotear la norma utilizando jueces afines, en alusión concreta al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

Así lo ha trasladado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, el diputado del grupo plurinacional y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, para rechazar que los incidentes vinculados a los Comités de Defensa de la República (CDR) y 'Tsunami Democrátic' sean catalogados como delitos de terrorismo, dado que a su juicio se enmarcan claramente en desórdenes públicos.

Pisarello ha desgranado que existe un amplio consenso transversal en el Congreso para sacar adelante la Ley de Amnistía y que las enmiendas buscan evitar maniobras del PP y de una minoría de la magistratura para boicotearla.

"El PP no ha dudado en utilizar a jueces afines para intentar boicotearlas. Nosotros creemos que de lo que pasó en el 'procés' en Cataluña se pueden decir muchas cosas, se pueden hablar de errores políticos, pero intentar equiparar lo que ocurrió durante las movilizaciones que hubo en la calle con terrorismo me parece que es una enorme falta de respeto a muchísima gente que sabe que en España terrorismo fue lo de ETA, lo de los GAL, lo de los GRAPO", ha enfatizado.

Asimismo, el también secretario primero de la Mesa del Congreso tanto el PP, que ha bloqueado la renovación del Poder Judicial, como de un sector "minoritario" de la magistratura están empeñados en "no reconocer el principio básico que los jueces están sometidos al imperio de la ley". "Y si aquí el Parlamento aprueba una ley con mayorías claras (...) los jueces tienen que aplicar esa ley", ha ahondado.

No obstante y tras recalcar que la amplia mayoría de magistrados del país son "garantistas", Pisarello sí detecta "señales" por parte de plataformas de jueces de intentar "sabotear" la amnistía y, en particular, ha apuntado al "casos preocupantes" como el juez García Castellón, que ha demostrado una posición sobre la amnistía que justificaría, bajo su criterio, que fuera objeto de recusación.

"Este tipo de jueces me parece que no está en condiciones de garantizar la aplicación de la ley tal como salga (del Congreso), ha insistido el diputado de Sumar para reivindicar que las enmiendas a la ley tienen como objeto que no se pueda llamar terrorismo a desórdenes públicos. Es mas, ha insistido en que en el caso de Tsunamic y los CDR no hubo intencionalidad de provocar terror y no se puede decir tampoco que existió vulneraciones graves de derechos humanos.

Luego, ha señalado que las causas como Kitchen, las "policía patriótica" del PP, la denominada 'Operación Cataluña' y otras actuaciones "aberrantes" es una razón más para que haya una amnistía.

URTASUN: NO SE PUEDE FRIVOLIZAR CON EL TERRORISMO

También se ha pronunciado sobre la amnistía el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que en una entrevista a 'Radiocable' ha subrayado que han defendido de forma clara que la amnistía debe salir adelante y que la sociedad catalana "quiere pasar página".

A su vez, ha instado a que no se puede "frivolizar" con el terrorismo, una lacra que España ha sufrido en "sangre propia" con bandas como ETA.

Sobre las críticas de la vicepresidenta tercera Teresa Ribera al juez García Castellón, Urtasun ha asegurado que comparte esas afirmaciones dado que es evidente que hay "motivaciones políticas" en las decisiones de algunos jueces.