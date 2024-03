Sumar exige al PSOE avances sociales y fiscales pese a renunciar a los PGE: "No queremos una legislatura en stand by"

Urtasun avisa a su socio de que los impuestos a la banca y energéticas deben ser permanentes porque así se pactó

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Sumar ha reclamado al PSOE el impulso de la agenda social, como garantizar que los impuestos a la banca y energéticas sean permanentes y reformas en materia de vivienda, dado que no van a permitir que la legislatura entre en situación de 'stand by'.

Así lo ha manifestado el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, para insistir en que no están de acuerdo con la decisión del PSOE de renunciar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tras esta legislatura.

"No queremos una legislatura en stand by, no queremos un gobierno en stand by. Lo que queremos es un Gobierno que gobierne a favor de la gente y ese va a ser el papel de Sumar", ha ahondado Urtasun.

En este sentido, ha destacado que van a empujar a su socio en materia de vivienda, con vistas a conseguir que el índice de precios en alquiler sea efectivo para bajar las rentas a los inquilinos, así como regular los alquileres de temporada.

Asimismo, como ya hicieron cuando la perspectiva era presentar cuentas públicas este año, mejoras de inversión en dependencia y extender los permisos de maternidad y paternidad a 20 semanas.

A su vez y en alusión al ministro de Economía Carlos Cuerpo, que en una entrevista al 'eldiario.es' dijo que la decisión de hacer o no de hacer permanente los impuestos extraordinarios a la banca y energéticas se tomará este año, el portavoz de Sumar se ha mostrado contrariado por estas palabras y ha incidido en que hacerlos fijos está sellado en el acuerdo de gobierno.

"Los impuestos tienen que ser permanentes y así lo recoge el acuerdo de gobierno (...) Desde luego, nosotros no entendemos ningún otro escenario que no sea que se conviertan en permanentes y así lo exigimos", ha apostillado.

SU ROL ES EMPUJAR AL PSOE

Urtasun ha desgranado que en las pasadas elecciones generales recibieron el mandato de seguir con el Gobierno progresista, pero también la exigencia de "hacerlo mejor" y, por tanto, su rol es "clarísimo" para presionar en el seno del Ejecutivo a desplegar avances sociales.

Finalmente, ha reafirmado su desacuerdo con el PSOE de no intentar llevar al Congreso nuevas cuentas públicas para este año, dado que su responsabilidad era intentarlo hasta el final. "Este gobierno tiene la obligación de seguir adelante", ha apostillado.