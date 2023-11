Sumar Galicia rechaza una coalición con el PSOE, que tacha de "globo sonda", y asegura que estarán en las 4 provincias

El portavoz de Sumar Galicie afirma que "a nivel de Estado no hubo un contacto formal" sobre una coalición en Lugo y Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 (EUROPA PRESS)

Sumar Galicia ha rechazado la posibilidad de configurar una coalición electoral con el Partido Socialista de cara a las elecciones autonómicas de 2024, una posibilidad que su portavoz, Paulo Carlos López, ha calificado de "globo sonda" que dicen haber conocido por los medios de comunicación, al tiempo que ha defendido que no se produjo ningún contacto "formal" ni a nivel gallego ni a nivel estatal, por lo que ha sentenciado que estarán "en solitario" en las cuatro circunscripciones gallegas.

Así lo ha sentenciado en una rueda de prensa, la primera del recientemente designado portavoz del partido de Yolanda Díaz en Galicia, celebrada este miércoles en Santiago, donde ha asegurado que Sumar Galicia concurrirá a los comicios gallegos en las cuatro circunscripciones.

"No existe nada, no hubo contacto. Fue, probablemente, un globo sonda, y por nuestra parte no podemos opinar sobre cuestiones que son más especulaciones que otra cosa", ha aseverado a preguntas de los periodistas Paulo Carlos López, que ha incidido en que "ningún representante" del PSdeG se puso en contacto con él para trasladar esta propuesta de coalición y, dice, tampoco le consta que se hayan producido contactos "formales" a nivel estatal para plantear una candidatura conjunta en las provincias de Lugo y Ourense.

Y es que ha reiterado que Sumar tiene "vocación de proyecto nacional gallego" y, por lo tanto, su papeleta estará en las cuatro provincias con el convencimiento de que son el "acicate" y el "detonante" del "cambio político" en Galicia. "El cambio político en Galicia tiene que ser a tres", ha apostillado antes de subrayar que el hecho de elegir Ourense para iniciar este sábado el "proceso de escucha" para preparar el camino de la configuración de candidaturas evidencia esa intención de estar tanto en la provincia ourensana como en la luguesa, las que reparten menos escaños y, por lo tanto, en las que se presume que puede haber mayor dificultad para alcanzar el umbral del 5% que marca la ley para obtener representación.

López ha defendido que "suman en todas las provincias gallegas" y ha subrayado que PSOE y Sumar representan "espacios políticos complementarios" que apelan a "distintos votantes" y "distintas capas de la sociedad", por lo que ve necesario que exista una "oferta plural" en las papeletas que se presenten a la cita con las urnas que debe celebrarse en el primer semestre de 2024.

"Si presentamos nuestra oferta electoral, debemos ser capaces de ensanchar mucho más el campo progresista. Por lo tanto, tiene muchísimo sentido la idea de que tenemos un proyecto nacional y queremos construirlo. Y eso pasa evidentemente por presentarnos como Sumar Galicia con los actores y con las organizaciones que representan ese espacio en solitario", ha aseverado el portavoz tras sentenciar que "lo único" que "negociarán" con el PSOE será "un gobierno de coalición en Galicia" tras las autonómicas.

DIFERENCIA CON 2020

Para el portavoz de Sumar Galicia, el "estilo" de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y su apuesta por poner en el centro del debate político las "políticas útiles" son el principal atractivo de la propuesta electoral que dicen representar y que "apela a las mujeres y sus valores feministas, la juventud que se quiere movilizar y muchas partes del electorado que quieren cambio".

A su juicio, el escenario político en Galicia ha cambiado respecto a las elecciones de 2020, en las que la coalición Galicia en Común con la que se volcó en campaña la entonces ministra de Trabajo se quedó fuera del Parlamento de Galicia al no alcanzar el porcentaje mínimo para entrar en el reparto de escaños en ninguna de las circunscripciones gallegas.

Según López, existe "una trazabilidad de gestión" sobre Yolanda Díaz "que hace cuatro años no era percibida y ahora sí". "La gente cuando vaya a votar a Sumar Galicia sabe que va a votar políticas públicas útiles", ha afirmado antes de poner el foco en que otro de los factores "distintos" a la coalición de 2020 es que hay "una solidez organizativa y una vocación de construir organización".

INTEGRACIÓN CON OTRAS FUERZAS Y CANDIDATOS

Preguntado sobre las conversaciones con otras fuerzas para la configuración de una candidatura unitaria que incluya a los antiguos socios del espacio de las 'mareas' --Podemos, Esquerda Unida y Anova--, Paulo Carlos López ha señalado que existe por parte de Sumar Galicia "contactos" con estas fuerzas en línea con la "voluntad" por alcanzar acuerdo porque entienden la "unidad" como "un valor" más allá de "una proclama".

Con todo, ha emplazado al "proceso de escucha" que abrirá Sumar con un acto político el próximo sábado en Ourense. "Estamos en conversaciones y la idea, evidentemente, es llegar a algún tipo de acuerdo para poder concorrer conjuntamente", ha señalado López después de apelar a la "discreción" en las conversaciones con las otras fuerzas políticas.

Sobre los candidatos y, en concreto, el cabeza de lista a la Xunta, el portavoz de Sumar Galicia ha apelado a ese "proceso de escucha" y se ha limitado a aseverar que las listas serán "refrendadas" de "forma democrática" sin que esto implique que la organización de unas primarias.

"Ese referendo democrático existirá, no está definido ese modelo, hay muchos modelos que existen para ratificar una candidatura o un candidato a presidencia de la Xunta", ha comentado.

COMISIÓN PROMOTORA

En cuanto a la comisión promotora que Sumar Galicia se comprometió a presentar y que todavía no se conoce, el portavoz ha incidido en que todavía se trabaja en su configuración, "cerrando los últimos flecos" y que será desvelada "en los próximos días".

Estará compuesta, según López, por "una representación amplia" de nombres "potentes" y "plurales" del ámbito cultural, sindical, social y académico; además de una "importante carga" de "gestión municipal" con "exalcaldes y exconcejales".