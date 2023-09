Sumar se lanza a defender la legitimidad de la amnistía aunque dice que no va dirigida a "élites políticas"

Censura el "viaje a ninguna parte" de Feijóo tras fracasar en sus conversaciones "de tapadillo" con el partido de Puigdemont

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Sumar ha aprovechado el cara a cara con el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, para defender la legitimidad de una ley de amnistía en Cataluña, aunque matizando que no va dirigida "a las élites políticas", sino para "cientos de personas anónimas" que, según ha dicho, "se vieron envueltas en un conflicto político".

Así lo ha explicado en el debate de investidura de Feijóo la portavoz en el Congreso de Sumar, Marta Lois, en un turno en el que esta formación ha reivindicado la "España plurinacional", haciendo uso del uso de las lenguas cooficiales, repartiéndose su tiempo con los diputados Enrique Santiago (IU) y Aina Vidal (En Comuns).

Sumar ha dado por hecho la reedición de un Gobierno junto al PSOE y ha dirigido gran parte de las críticas al "viaje a ninguna parte" de Feijóo por la imposibilidad de recabar más apoyos al margen de Vox, mencionando las conversaciones "de tapadillo" de los 'populares' con Junts. "El PP sí puede hablar con Junts con normalidad, ¿verdad, señor González Pons?, Pero si lo hace Sumar, entonces está rompiendo España", ha ironizado.

TRATADOS INTERNACIONALES

Enrique Santiago ha defendido abiertamente la amnistía en Cataluña entre continuos reproches al PP por negarse a su aplicación y tras recordar los indultos a terroristas de Terra Lliure de José María Aznar o la amnistía fiscal de Mariano Rajoy.

El secretario general del PCE ha añadido que la amnistía es una "institución" recogida en tratados internacionales en vigor en España, así como contemplada en la ley de enjuiciamiento criminal. "Es una figura vigente en nuestro ordenamiento jurídico interno y tiene un límite, no puede aplicarse al delito de genocidio, de lesa humanidad y de guerra", ha dicho.

"Los objetivos de las amnistías en el derecho internacional son alentar la reconciliación y ayudar a restablecer las relaciones normales en la vida de un país. La amnistía siempre es el final de un proceso de normalización y en este caso lo va a ser", ha añadido Santiago, que ha afeado al PP que no se sume al "gran acuerdo de entendimiento entre Cataluña y el resto del Estado".

En opinión de Santiago, que ha recordado la amnistía aplicada a algunos jóvenes en Portugal con motivo de la visita del Papa, no se puede decir que la amnistía no es constitucional porque no se menciona expresamente en la Constitución.

"¿No son constitucionales entonces los desahucios, los despidos, los permisos de maternidad o las becas?", se ha preguntado, añadiendo que la Carta Magna "no prohíbe la amnistía" y que esta medida es una "facultad del legislativo mientras que el indulto es facultad del Ejecutivo".

Enrique Santiago ha cerrado su intervención instando al PP a que "no utilice la crispación y el odio para obtener votos". "Sean patriotas, trabajen por la concordia", ha pedido a las filas de Feijóo.

PASAR PÁGINA EN CATALUÑA

La portavoz en el Congreso de Sumar, Marta Lois, ha iniciado el turno del partido que lidera Yolanda Díaz reivindicado la amnistía como "una oportunidad para pasar página" en Cataluña, defendiendo que esta ley no va dirigida "a las élites políticas", sino para "cientos de personas anónimas" que, según ha dicho, "se vieron envueltas en un conflicto político".

Así lo ha dicho Marta Lois en el debate de investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, dirigiéndose explícitamente en el primer turno a las personas que "tienen dudas" sobre una posible ley de amnistía, tal y como piden los partidos independentistas para apoyar un hipotético Gobierno de coalición.

En concreto, Lois ha salido en defensa de una amnistía sosteniendo que "no va para las élites políticas" y defendiendo que se trata de "un paso más" en Cataluña después de los indultos a los dirigentes encarcelados del procés.

A su vez, ha preguntado a Feijóo "cuál es su miedo" a esta posible ley de amnistía. "Parece que es una desgracia de quienes quieren seguir viviendo del conflicto y sacar rédito de él", ha apostillado la portavoz de Sumar.

ILUSIONISMO DE FEIJÓO

La diputada Aina Vidal ha insistido en las críticas al PP para defender que a esta formación "le encanta" la amnistía si es en beneficio de "sus colegas", en referencia a la amnistía fiscal de la etapa de Mariano Rajoy en el Gobierno.

Según Vidal, es falso como había dicho Feijóo que renuncie a los votos que le faltan para ser investido por no ceder a las pretensiones independentistas. "Más respeto", ha pedido al líder del PP, "usted aprovecharía cualquier oportunidad para ser presidente, el problema es que no tiene los apoyos".

Además, ha sostenido que fue el PP quien "comenzó el conflicto" en Cataluña y le ha reprochado que ahora Feijóo habla de un introducir un nuevo delito de deslealtad constitucional porque, en su opinión, serían los populares los primeros en tener que aplicarse tal delito por no renovar el CGPJ.

Lois, previamente, aseguró que la propuesta del nuevo delito "suena inquisitorial" y rebatió a Feijóo por el número de votos que respalda a cada bloque, sosteniendo que el encabezado por PSOE y Sumar junto a partidos nacionalistas tiene casi 1.200.000 más que el del PP y Vox.

"Ustedes no ganaron las elecciones, no vale jugar a la desestabilización y las llamadas indecentes al transfuguismo", ha añadido Lois, para quien lo que se descompone tras la investidura de Feijóo es la derecha, de ahí que recurra, según ella, a la fórmula de "confrontar territorios y a los españoles", como hicieron al rechazar el Estatut catalán.

"En una democracia madura esto ya no funciona", ha sentenciado Lois, que también ha reivindicado el "se acabó" de las futbolistas de la Selección Española para sostener que la España "plurinacional" actual es un "país lleno de luz y diverso".