Sumar pide cambiar la ley para renovar el CGPJ "fuera de ley" y mantener calma en la negociación sobre la amnistía

Denuncia un intento de torpedear la investidura y cargan contra la intencionalidad política del auto de García Castelllón

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Sumar ha llamado a mantener la serenidad en la mesa de negociación sobre la amnistía a pesar de las protestas contra las sedes del PSOE, la posición del Consejo General del Poder Judicial "rebelde" y "fuera de la ley" contra la futura norma y pese al auto con intencionalidad política del juez Manuel García Castellón contra el expresidente de la Generalitat Carlos Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

De esta forma, ha urgido tanto al PSOE como a aliados parlamentarios a impulsar una reforma de la ley para renovar el órgano de gobierno de los jueces, apostando por la vía de rebajar las mayorías parlamentarias requeridas, conservar la calma para lograr una amnistía sin "error jurídico ni atisbo de inconstitucionalidad" y priorizar un buen acuerdo antes que fijar rápido una fecha de investidura.

Así lo han trasladado en sendas comparecencias en el Congreso la portavoz adjunta de Sumar y dirigente de los 'comunes', Aina Vidal, y el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, quienes han alertado de la gravedad de las protestas contra la sede del PSOE, además de censura la declaración institucional de los vocales conservadores del CGPJ contra la amnistía y la resolución del juez de la Audiencia Nacional sobre Rovira y Puigdemont.

Los dos han acusado a la "derecha radical", sobre todo al PP, de utilizar a instancias judiciales para "socavar la democracia", "torpedear" la investidura e "incitar a la rebelión" mediante protestas, lo cual es "gravísimo" e "inaceptable". Es más, Santiago ha lanzado que la derecha en España "nunca ha sido democrática" y la aceptó cuando no ha tenido "más remedio".

VIDAL PIDE RETOMAR LA OPCIÓN DE REBAJAR LAS MAYORÍAS PARA EL CGPJ

Respecto al CGPJ, Vidal ha dicho que está "fosilizado" y "absolutamente rebelde" con una declaración sobre una ley que "ni siquiera conocen" mientras el diputado de IU ha recriminado que la efectúan vocales que "incumplen incesantemente" la Constitución desde hace cinco años al no cesar de su cargo, en clara vocación de criticar al Ejecutivo en funciones e "intentar sentar doctrina de que no es democrático que gobierne alguien que no sea el PP".

Por tanto, la portavoz adjunta de Sumar ha indicado que el camino de reducir competencias del órgano de gobierno de los jueces está ya agotado y, en consecuencia, pide reformular el sistema de elección en línea con lo ya planteado en su día por Unidas Podemos, que apostó por habilitar la mayoría absoluta para la elección de sus miembros cuando no fuera posible obtener el respaldo de dos tercios de la cámara.

SANTIAGO SOBRE EL AUTO DE GARCÍA CASTELLÓN: "NO CREO EN CASUALIDADES"

"Creo que ahora sí, todos los partidos, también el PSOE, deben entender la importancia de poder acceder, en este caso, a una renovación que permita reflejar la pluralidad", ha apostillado Vidal para insistir que la situación de bloqueo actual es "antidemocrática" y "anticonstitucional".

También han arremetido contra el juez García Castellón y, en este punto, la dirigente de En Comú Podem ha reprochado que es el "invitado estrella" en esta estrategia, pues se dedica desde hace tiempo a "disparar" contra políticos y ahora busca generar que haya "repulsa" contra la amnistía.

Santiago ha ironizado que resulta "sorprendente" que justo el día que se está tratando de cerrar la investidura, García Castellón emita este auto "tan peculiar" que acusa "nada más y nada menos de terrorismo" a dos destacados dirigentes de partidos independentistas.

"Yo no creo en esas coincidencias, francamente", ha remarcado para sentenciar que existe "clara interferencia política" en el sentido de esta resolución, si bien augura que como en otras resoluciones de este juez al final "quedará en nada" aunque genere un impacto mediático que trata de contribuir a la "desestabilización". "La actitud de ese partido judicial es realmente escandalosa", ha destacado.

MANTENER EL TRABAJO "FINO" PARA QUE LA AMNISTÍA SEA "INTACHABLE"

En este contexto, la portavoz adjunta de Sumar ha proclamado que aunque las "togas conservadoras" se sumen a cargar contra la amnistía y a sabotear el acuerdo, hay que mantener el "trabajo fino" sobre la ley y sobre todo mantener la tranquilidad para culminar un acuerdo que está próximo porque las derechas lo que aspiran es a conseguir un ambiente "crispado" y "absolutamente tenso".

Respecto a si mantienen que el debate de investidura puede producirse esta semana, Vidal ha señalado que le gustaría que fuera cuanto aunque ha matizado que la "prisa" no es buena para conseguir buenos acuerdos y que ella, particularmente, tiene "alergia a los calendarios" que constriñan las negociaciones. Es decir, el objetivo más que la celeridad es conseguir una ley de amnistía "incontestable" en los distintos estamentos judiciales.

Luego, la diputada del grupo confederal ha trasladado su solidaridad al PSOE ante las protestas y ha subrayado que "no son concentraciones cualquiera", sino agitadas por PP y Vox en una deriva de "persecución" contra el Gobierno que consideran ilegítimo.

"La rebelión que la derecha está intentando crear desde los barrios más ricos es muy peligrosa", ha añadido para ironizar que se va a intentar sacar hasta el "Kraken" (un gigante marino de la mitología griega" con tal de "pisotear la democracia".

ABASCAL MUESTRA SU "INDIGNIDAD" AL ARENGAR EL "ACOSO" AL PSOE

También ha censurado que algunos obispos se hayan pronunciado contra la amnistía, que son los mismos que clamaron contra el 'Estatut', cuando deberían hacer caso al Papa Francisco y su mandato claro de "paz y diálogo".

Por su parte, Santiago ha calificado de "indignidad absoluta" que políticos destacados, como el presidente de Vox Santiago Abascal, estén fomentando este "acoso" al PSOE, dado que la estrategia de la extrema derecha es "incendiar la institucionalidad y todas las calles".