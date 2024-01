Sumar pide que la Corte Internacional adopte las medidas que pide Sudáfrica contra Israel por su "genocidio" en Gaza

Podemos vuelve a reclamar que España se sume a esta demanda

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Sumar defiende que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que tome las medidas cautelares pedidas por Sudáfrica en su denuncia contra Israel por genocidio en Palestina, con vistas también a conseguir un alto el fuego en la zona.

Así lo han trasladado desde la formación que lidera Yolanda Díaz, para pedir que este organismo internacional orden a Israel, en línea con lo demandado por Sudáfrica, "dejar de matar y causar graves daños psíquicos y físicos a la población palestina de Gaza".

También demanda que la Corte Internacional de Justicia inste a Israel a dejar de imponer "deliberadamente" a los palestino condiciones de vida "calculadas para provocar su destrucción física como grupo", unido a que permita el acceso de ayuda humanitaria en Gaza.

Sudáfrica ha acusado este jueves a Israel de "cometer actos genocidas" contra los palestinos en el marco del caso presentado ante la Corte Internacional de Justicia y ha subrayado que los mismos "son sistemáticos en aplicación y forma" en la ofensiva militar lanzada contra la Franja de Gaza.

Desde Sumar han detallado que aunque el dictamen del CIJ sería "jurídicamente vinculantes, este organismo "no dispone de medios coercitivos para hacer cumplir sus veredictos". Por tanto, solo queda la salida de pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que apruebe una resolución al respecto y demanda a Estados Unidos que si ejerciera su derecho a veto para "para proteger a Israel", sería la primera vez que bloquea una resolución de la Corte Internacional de Justicia.

Precisamente este jueves el diputado de Sumar y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, y la líder de los comunes, Ada Colau, se han desplazado a las puertas del Tribunal de la Haya para participar en el evento 'Solidaridad internacional', organizado por la Internacional Progresista, para apoyar la iniciativa sudafricana ante la Corte Internacional de Justicia.

También lo ha hecho la eurodiputada de Podemos Idoia Villanueva, para destacar que hoy comienzan las audiencias ante la denuncia de Sudáfrica a Israel por genocidio.

"Un genocidio planificado que llevamos viviendo en los últimos meses con mucha intensidad, pero es un genocidio que continúa con vulneraciones de derechos humanos que ha vivido el pueblo de Palestina a lo largo de décadas. Hoy es un día muy importante porque es un paso en acciones concretas", ha enfatizado.

También ha pedido, en línea con lo manifestado por su partido, que España también se una a esta demanda impulsada por Sudáfrica. "No es tiempo de palabras ni es tiempo de gestos, es tiempo de acciones. Un genocidio no se pausa, un genocidio no se debate, un genocidio se para", ha zanjado.