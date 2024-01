Sumar se plantea llevar al TC la decisión de la Mesa del Congreso de vetar las enmiendas a la reforma constitucional

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Compromís en el Congreso y portavoz adjunta de Sumar, Àgueda Micó, ha anunciado este miércoles su intención de llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión de la Mesa del Congreso de no admitir a trámite sus enmiendas a la reforma constitucional del artículo 49, que está orientada en eliminar el término disminuido de la Carta Magna y que será aprobada este jueves, si no reconsidera la resolución. "No tiene sentido ni político ni parlamentario", ha reprochado en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Desde Sumar han pedido a la Mesa que reconsidere su decisión. Y en el caso de que esa petición de reconsideración sea rechazada, que previsiblemente lo será, dada la mayoría de PP y PSOE, Sumar llevará al TC que valore si efectivamente si esta decisión de la Mesa es "jurídicamente viable" o si está "vulnerando el derecho fundamental de representación del artículo 23 de la Constitución".

Micó ha reprochado al PP y al PSOE que no quieran "abrir el melón" de la reforma constitucional, ya que entre las enmiendas presentadas tanto por Sumar como PNV estaba la iniciativa de Compromís para incluir la recuperación del Derecho Civil. "Es un tema consensuado y que simplemente se trata de hacer efectiva una cuestión social", ha señalado, añadiendo que se trata de "barbaridad parlamentaria".

LAS ENMIENDAS SON AJENAS AL ARTÍCULO 49

Desde el PP y el PSOE han justificado este veto en que todas las enmiendas presentadas eran ajenas al artículo 49. Es el mismo criterio que siguieron en 2011 con la reforma del artículo 135 de la Constitución, cuando vetaron toda propuesta que se saliera del artículo objeto de la reforma.

Además de la de Compromís, la plataforma que lidera Yolanda Díaz registró otra enmienda, a iniciativa de Mès para otorgar a la isla de Formentera un senador propio, en vez del que comparte con Ibiza.

Por su parte, el PNV presentó once enmiendas para, entre otras cosas, reconocer la autodeterminación de Cataluña y Euskadi, eliminar el artículo 155 que permite intervenir una comunidad, limitar la inviolabilidad del Rey y quitar a las Fuerzas Armadas su función de mantener la integridad territorial.

"Cuando abres la posibilidad de modificar una ley se tiene que poder hacer enmiendas al respecto porque eso es lo que dice el Tribunal Constitucional, que tiene que primar el derecho de los diputados a poder hacer enmiendas en cualquier procedimiento legislativo", ha incidido la portavoz adjunta de Sumar, añadiendo que a su juicio, se trata de una decisión "muy injusta".