Sumar ve "exorbitadas" las críticas de vocales conservadores del CGPJ y la APM a una ley de amnistía aún no registrada

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y miembro de Izquierda Unida, Enrique Santiago, considera "absolutamente exorbitadas" las críticas vertidas por ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) contra la futura ley de amnistía que el PSOE ultima con sus potenciales socios de investidura, un texto, que, ha recordado, ni siquiera ha sido registrado todavía en la Cámara Baja.

En declaraciones en el Congreso, el también portavoz de Izquierda Unida en el Congreso ha calificado de "sorprendente" que ocho miembros de un CGPJ con el mandato caducado hace casi un lustro se "permitan entrar a criticar una ley que todavía no existe". Además, ha recordado que el órgano de gobierno de los jueces "nunca organizó una campaña de beligerancia" como ésta contra las "amnistías fiscales" aprobadas en 1984, 1991 y 2012.

A su juicio, en lugar de forzar un Pleno del CGPJ para descalificar un proyecto legislativo que aún no conocen, lo que deberían hacer estos ocho vocales, "por decencia democrática" es "cumplir la Constitución, dimitir de inmediato y facilitar una renovación que está bloqueada hace cinco años".

Además, Santiago se ha mostrado especialmente duro con la APM, a la que ha acusado de convertirse en "una especie de actor político desestabilizador" por sostener que "la hipotética aprobación de una ley orgánica por el Congreso, en pleno ejercicio de sus competencias legislativas con una mayoría absoluta es el fin de la democracia".

ACTIVIDAD POLÍTICA QUE NO LES CORRESPONDE

Desde su punto de vista, este tipo de declaraciones por parte de personas con formación jurídica, demuestra que la asociación judicial mayoritaria bien "no está en la realidad" o "tiene una mala intencionalidad de ponerse a realizar una actividad política que no le corresponde".

En este punto ha recordado a la APM que "la desautorización o vaciamiento de las competencias del Poder Judicial" que denuncian se dará con la futura ley es lo que sucede cuando se aprueban indultos."Cada vez que hay un indulto queda sin efecto una sanción penal impuesta en una resolución judicial, sin que sea el fin de la democracia ni el fin del Estado de Derecho", ha aseverado.

Santiago ha incidido en que cada uno puede tener sus criterios sobre la constitucionalidad de la futura norma, pero ha hecho hincapié en que "no se puede discutir" si tiene encaje o no en la Constitución un texto que "aún no se conoce".

"Cuando se conozca, veremos, pero mientras este tipo declaraciones absolutamente exorbitadas son un auténtico despropósito y lo que demuestra es que hace tiempo que un sector del Poder Judicial de este país está aplicado a hacer política en vez de a garantizar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia que desgraciadamente funciona con bastantes deficiencias".