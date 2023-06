Sumar ve incomprensible que no haya debate a cuatro: Sánchez "no nos representa" en un 'cara a cara' con Feijóo

Responde a Calviño que el trabajo de Díaz en el Gobierno no se puede "esconder"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun, ha avisado este miércoles de que "sería incomprensible" que se celebrara un 'cara a cara' entre los líderes del PSOE y PP y no hubiera antes de las generales algún debate a cuatro. A la par, ha dicho que a su partido no le representa Pedro Sánchez en su duelo con Alberto Núñez Feijóo, aunque tenga más cercanía hacia el presidente del Gobierno.

Así se ha pronunciado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, después de que el PP haya aceptado un 'cara a cara' de Feijóo con Sánchez para el próximo 10 de julio en Atresmedia y propuesto otro debate a siete con los demás candidatos.

Urtasun ha comentado que a Sumar no le parece mal pero que lo ve insuficiente, al entender que no refleja la "pluralidad" del sistema de partidos español, que ya "no es un bipartidismo puro" como en Estados Unidos, según ha incidido al ser preguntado por su opinión sobre que el 'cara a cara' sea de momento el único debate previsto.

"Que sea la única cosa que se haga no nos parece bien", ha trasladado el portavoz del partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha señalado que Sánchez es socio en el Gobierno de coalición pero que "no" van a sentirse representados por él en "ningún debate".

Urtasun ha afirmado que la presencia de Díaz en los debates garantiza que se hable de la reducción de la jornada laboral o la subida del salario mínimo interprofesional, que tienen su sello y de las que "nadie" salvo ella va a hablar: "Para esas cosas también queremos estar, en eso Pedro Sánchez no nos va a representar".

EL DIÁLOGO CON CATALUÑA EMPEORARÁ SI GOBIERNA LA DERECHA

Ha recordado, por tanto, que otros medios de comunicación han ofrecido debates a cuatro y ha confiado en que el PP acabe aceptando, insistiendo en que en las pasadas generales sí hubo con ese formato. "Sería incomprensible que no se hiciera", ha expresado.

Sobre que la vicepresidenta Nadia Calviño quite peso a la influencia de Unidas Podemos en la gestión económica del Ejecutivo, Urtasun ha sacado pecho de las medidas de la líder de Sumar, ha señalado que "es difícil esconder" su trabajo y ha achacado las declaraciones de la ministra de Asuntos Económicos, del sector socialista, a que "no le ha gustado el ritmo" al que Díaz "ha subido" el salario mínimo.

Ha reivindicado que Díaz ha sacado adelante las cuestiones centrales que se propuso, como la reforma laboral. Y de cara a la campaña electoral, ha indicado que su estrategia no va a ser tanto hablar bien de lo que han hecho, sino más de lo que queda por hacer, porque hay familias que lo siguen pasando mal.

Además, ha dicho desconocer qué pasará con la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña si gana el PP y pacta con Vox después del 23 de julio, aunque ha augurado que "irá a peor" de ganar la derecha. "Una administración de Feijóo y Abascal puede embarrar el diálogo", ha advertido.