El supervisor de seguros de Dinamarca aprueba la cesión de la cartera de Codan Forsikring a Chopin Forsikring

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La autoridad de supervisión de Dinamarca ha aprobado la cesión de la cartera de Codan Forsikring A/S a Chopin Forsikring A/S, según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha hecho pública la operación en una resolución de 14 de julio de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 20/2015, de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y con el artículo 102.3 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

El supervisor español ha puesto en conocimiento del público en general, y de los asegurados en particular, que la autoridad de supervisión de Dinamarca (Finanstilsynet) ha comunicado la aprobación, con fecha 1 de abril de 2022, de la cesión de cartera de la entidad domiciliada en Dinamarca, Codan Forsikring A/S, que opera en España en régimen de libre prestación de servicios, a la entidad domiciliada en Dinamarca, Chopin Forsikring A/S, que opera en España en régimen de libre prestación de servicios.

En la resolución, el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Sergio Álvarez Camiña, ha avisado de que, en el caso de los contratos de seguro por los que se asuman compromisos o riesgos localizados en España, los tomadores podrán ejercer el derecho de resolución de los mismos en el plazo de un mes desde la presente publicación, teniendo derecho al reembolso de la parte de prima no consumida.