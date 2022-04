Los supervivientes cogen el vuelo para Honduras

MADRID, 14 (CHANCE)

Los concursantes de 'Supervivientes 2022' ya han cogido el vuelo para Honduras, ya no hay marcha atrás. Dejan su vida para adentrarse en el reality de supervivencia más duro de todas las televisiones... pero lo cierto es que les hemos visto como una pandilla de adolescentes que van al primer campamento de sus vidas: con una sonrisa en sus rostros. Y como no podía ser de otra manera, hemos visto caras que no estaban confirmadas, pero que ya sabemos que van.

Kiko Matamoros llegaba al aeropuerto con un look de incógnito, pero indudablemente era él. Anabel Pantoja, compañera de programa, llegaba con un móvil que imaginamos que es de la organización, grabando la llegada de todos ellos al aeropuerto antes de coger el avión para Honduras.

Nacho Palau, Ainhoa Cantalapiedra, Marta Peñate, Ignacio de Borbón, Mariana Rodríguez, Charo Vega, Anuar Beno, Rubén Sánchez, Ana Luque y Juan Muñoz... con ellos se cierra la lista que hasta ahora nos han confirmado para este 'Supervivientes 2022', pero lo cierto es que en el aeropuerto hemos visto más rostros conocidos.

Sin duda una edición que va a dar mucho de qué hablar porque hay muchos miembros que han vivido la vida de la Pantoja, como Charo Vega, que fue amiga íntima, Anabel Pantoja, sobrina de la misma y Anuar Beno, cuñado de Isa Pantoja.

Pero también habrá mucho espectáculo de la mano de Marta Peñate, que ya sabemos que cada vez que ha acudido a un reality nos ha dado momentos maravillosos y no esperamos menos en este.