Supervivientes: La gran "pocholada" de Bosco,al nivel de su tío Pochoco: uno pierde la mochila y otro encuentra el peine

MADRID, 24 (CHANCE)

¡Súper pocholada! Estaba tardando en llegar, pero por fin Bosco demuestra que por sus venas corre la sangre de su histriónico tío, el famoso, Pocholo. El concusante de "Superviviente" no ha perdido la mochila pero sí ha encontrado el peine... Y es que le han pillado haciendo una pícara trampa, con la que desvela que además de ser muy travieso, también es tan coqueto como su melenudo tío. El joven, hijo de Clotilde Martínez-Bordiú y Pedro Juan Blach, participó en una prueba de recompensa, gracias a la cual, podía disfrutar de: darse una ducha con agua dulce, gel, champú y acondicionador; además de tener la opción de poder coger tres de sus enseres personales de los que porta en su maleta. Aquí, es donde vio la ocasión de demostrar el poder de Los Pocholo, y en un intento fallido de prestidigitación, en lugar de tres objetos, cogió cuatro, disimuladamente.Poco tardo Laura Madrueño en darse cuenta, y al terminar la prueba, la presentadora le dijo a Bosco que el Pirata Morgan le pedía que se sacara de los bolsillos todo aquello que había cogido de su maleta. Fue cuando Bosco se vio obligado a mostrar a la organización del programa el total de lo que había elegido: unos escarpines, dos bañadores y un peine. Es decir, cuatro cosas, cuando sólo se le permitía coger tres. Ante la pillada, no le quedó más remedio que decir lo más lógico: que había contado mal. Algo poco creible, teniendo en cuenta que tampoco hay que saber mucho de matemáticas para cumplir correctamente con el cometido. Fue por esto que le obligaron a dejar uno de los objetos, y al saber que sus compañeros ya tenían algún elemento de peluquería, optó por abandonar su ansiado peine en el mismo lugar donde lo cogió. Como consuelo le queda quepodrá cambiar de bañador de manera más continuada y, además, protegerá sus pies de posibles cortes entre las rocas, gracias a sus escarpines. Ahora, cabe esperar si se anima su tío Pocholo a ir a verle a la isla, y le da algunas directrices para no ser descubierto de las súper pocholadas, y es que Bosco, por ahora, es el aprendiz.