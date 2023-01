El Supremo confirma absolver a Òmnium por el vídeo que un guardia civil denunció por usar su voz

La entidad lo considera "una victoria en la defensa de la libertad de expresión"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia que absolvió a Òmnium Cultural al desestimar la demanda de un sargento de la Guardia Civil que reclamó condenar a la entidad por supuestamente vulnerar su derecho a la propia imagen al usar en un vídeo la grabación de su voz en su declaración en el juicio del 1-O.

En una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press este jueves, el tribunal desestima el recurso del sargento, que pidió revisar la absolución, y confirma la primera sentencia, que había dictado el Juzgado de Primera Instancia 57 de Barcelona.

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha valorado en un comunicado tras conocerse la sentencia que el fallo "es una victoria en la defensa de la libertad de expresión".

Para Antich, con la decisión del Supremo "vuelve a quedar en evidencia la obsesión enfermiza de la Guardia Civil para atacar" a la entidad que preside.

DECLARACIÓN EN EL JUICIO DEL 1-O

El vídeo que el sargento denunció recoge una parte del interrogatorio de la defensa en el juicio al 1-O, en el que el guardia civil describe una bandera de Òmnium que vio durante el registro en Exteriores, aunque dicha descripción no concuerda con la bandera de la entidad.

En el juicio contra Òmnium, el guardia civil afirmó que aunque esa declaración se usó en otros vídeos, solo denunció a la entidad independentista porque considera que ésta usó su declaración con fines publicitarios, ya que al final del vídeo aparecía el mensaje 'Hazte socio'.

El sargento consideró que Òmnium "mercadeaba" con su voz, y por estos hechos, la Fiscalía reclamó condenar a Òmnium e imponerle una indemnización de entre 6.000 y 10.000 euros por daños morales al guardia civil.

La sentencia ahora confirmada por el Supremo recoge que, aunque Òmnium no pidió permiso al guardia civil para usar su declaración, sí estaba autorizada a hacerlo ya que el Tribunal Supremo aceptó que el juicio del 1-O se grabara y difundiera y, sobre el supuesto uso publicitario, la jueza recalcó que Òmnium es, como señalan sus estatutos, una entidad sin ánimo de lucro sin fines comerciales, "por lo que es evidente que el vídeo montaje publicado en la web de Òmnium en ningún caso podía perseguir alguna de dichas finalidades".

NO TENÍA FINALIDAD COMERCIAL

Lo consideró así pese al eslogan 'Feste'n soci' ('Hazte socio') que cerraba el vídeo, ya que el mismo texto se usó en 31 de los 48 vídeos que la entidad publicó desde el 19 de enero de 2019 hasta el 4 de agosto del mismo, por lo que no se creó expresamente para juntarlo con la voz del sargento: "Considero que la publicación del vídeo montaje con la mención 'fes-te'n soci' no tendría la finalidad publicitaria", y la jueza también recuerda que no se ha demostrado que, a raíz de ese vídeo, Òmnium aumentara su número de socios.

"Además, a juicio de la que suscribe, la incorporación de la voz del demandante en el referido vídeo montaje para su posterior difusión quedaría amparada por el derecho a la libertad de expresión", que la sentencia hace prevalecer sobre el derecho a la propia imagen del sargento, ya que solo se usó su voz, que fue grabada en un acto público mientras estaba de servicio, y solo le podía reconocer su entorno cercano.

La jueza añadió que el vídeo pretendía exponer la crítica de Òmnium al contenido de la declaración del policía ante el Tribunal Supremo, y recalca que aunque lo hiciera en tono humorístico no incluyó insultos o mensajes ofensivos contra el guardia civil: "Por todo ello, en definitiva, considero que puede apreciarse un interés público en el uso de la voz del demandante en el vídeo montaje publicado por Òmnium, al haber sido usada, junto al resto de los elementos incorporados en dicho video montaje, con una finalidad legítima de crítica política".