El Supremo inadmite la querella que Vox presentó contra Pedro Sánchez por "conspiración para la rebelión"

Asegura que la querella de los de Santiago Abascal "se basa en exclusiva" en "especulaciones"

El Tribunal Supremo ha acordado no admitir a trámite la querella que presentó Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de conspiración para la rebelión al considerar que "no existe base alguna, mínimamente sólida" que permita vincular al jefe del Ejecutivo con una actuación que busque provocar la ruptura de la unidad de España subvirtiendo el ordenamiento constitucional.

Los magistrados han asegurado que "el propio querellante viene a reconocer que ninguno de los hechos que atribuye a los querellados, aisladamente considerados, presenta carácter delictivo". Y han recalcado que la supuesta conspiración a la que hace referencia Vox "se basa en exclusiva" en "especulaciones (...) sin que se ofrezca ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad".

En un auto, recogido por Europa Press, el tribunal ha subrayado que la querella presentada por los de Santiago Abascal constituye una "impugnación o crítica completa a la línea política seguida por el Gobierno" en el marco de la causa del 'procés' en la que resultaron condenados el exvicepresidente de Cataluña y líder de ERC Oriol Junqueras y otros 11 líderes independentistas.

Al hilo, ha precisado que dicha crítica es "plenamente legítima en el plano político, como legítima es también la posición contraria". Pero ha incidido en que "será en el ámbito político y, en último y soberano término en el propio de la contienda electoral, donde deberá ventilarse" y no en los tribunales.

Vox presentó la querella el pasado diciembre y a las puertas del Supremo el propio Abascal dijo que acudía al tribunal con "muchísimas pruebas, muy sopesada, con una argumentación jurídica inatacable".

"Acudimos con la convicción de que tanto la razón como las leyes nos asisten", señaló el líder del partido tras explicar que la querella se dirigía también contra "todos los integrantes de la mesa de diálogo que ha sido convertida en una auténtica mesa de la conspiración"; entre otros, los ministros Isabel Rodríguez y Félix Bolaños y la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Aquel día, Abascal insistió en que acusaba a Sánchez de cometer "un golpe sostenido en el tiempo que va tomando pasos ineludibles encaminados no solo a que los condenados -del 'procés'-- sean indultados ilegalmente, no solo a que se eliminen delitos o se rebajen delitos para lograr una amnistía encubierta, sino a facilitar la futura comisión de delitos y que el Estado no tenga defensa cuando algunos declaren la independencia".

"PARTIDOS POLÍTICOS LEGALES, AUNQUE INDEPENDENTISTAS"

En el marco de la resolución, y ante el "disgusto" de Vox, los magistrados han recordado que "los partidos independentistas resultan legales en España, a partir del entendimiento efectuado por el Tribunal Constitucional".

"Se trata de partidos políticos legales, aunque independentistas. Y en ese contexto nada puede sorprender que, en sus programas electorales, a los que la querella se refiere también, promuevan la consecución, por cauces no expresamente ilegales o en términos que no constituyan delito, de sus declarados fines", ha añadido el Supremo.