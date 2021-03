Susan cae en contradicciones cuando se enfrenta a Hugo y Lara en plató

MADRID, 31 (CHANCE)

Susan mintió a Lara cuando, en la hoguera en la que los tentadores se veían con las parejas de sus solteros, le dijo que Hugo no estaba enamorado de ella. Y es que recordemos que el concursante ha dicho por activa y por pasiva durante su experiencia en 'La isla de las tentaciones' lo enamorado que estaba de su pareja y el miedo que sentía al poder ver imágenes que no le gustasen.

"Yo siempre he creído que una persona enamorada no hacía lo que hizo antes contigo, porque el me diga que está enamorado, no significa que lo esté, iba en busca de mujeres" empezaba diciendo Susan en plató, que cómo pueden ver no tiene sentido alguno ya que en ningún momento Hugo fue buscando nada, simplemente se sometió a la prueba más dura, intentar no caer en la tentación y lo cierto es que no lo hizo.

"Yo creo que él se enamoró cuando vio que tú empezabas a amarte" seguí diciendo Susan, algo que nadie entendía y que Lara le ha contestado: "Pero si yo ya estaba enamorada de mí misma" y Susan se ha referido a Hugo y le ha dicho: "De verdad que yo nunca te vi llorando".

Y es que parece que para que una persona demuestre que está enamorada de otra tiene que llorar y tiene que hacerlo públicamente. En definitiva, Susan no ha tenido el valor de decir públicamente que se equivocó y ha intentado escapar de la mejor manera posible, cayendo en unas reflexiones que ni ella misma entendía.