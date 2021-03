Susana Abaitua y Álvaro Cervantes presumen de complicidad fuera de la gran pantalla

MADRID, 18 (CHANCE)

Álvaro Cervantes y Susana Abaitua se sientan en el plató de 'El Hormiguero' para presentar su último trabajo juntos en la plataforma de Netflix, 'Loco por ella'. Sin duda alguna ambos actores están en uno de los mejores momentos de su carrera profesional ya que, si Álvaro era uno de los nominados a los Goya por su participación en 'Adú', Abaitua forma parte de la exitosa serie de 'Patria'.Tras el éxito de la película, ambos reconocen que sí que han notado la repercusión de este trabajo. "Los mensajes han sido muy fuertes, con mucho cariño hacia la película. Con los amigos del barrio que casi nunca ven nada, esta sí que la han visto sin decirles nada" reconoce Álvaro. Por su parte Susana explica:"Mis padres me decían que los vecinos le han dejado notas en el buzón".Sobre la química que existe entre ellos dentro y fuera de la pantalla, la pareja deja claro que su relación amorosa no ha traspasado la pantalla: "Eso es lo bueno de nuestro trabajo, que crean eso. No ha pasado pero eso es maravilloso" reconocía entre risas Susana.