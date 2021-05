Susana Díaz cree que Moreno debe aclarar si "rompe" con Vox pero "duda" que lo haga: "Es presidente por la ultraderecha"

TOMARES (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

Últimas noticias

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha considerado este domingo que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), debería aclarar "si rompe o no de una vez" con Vox, aunque ha apostillado que "duda" de que lo haga porque "es presidente por el voto de la ultraderecha", algo que "van a recordárselo a él y a toda Andalucía" los del partido de Santiago Abascal en la manifestación convocada para las 20,00 horas ante el Palacio de San Telmo.

En una atención a medios durante una visita a Tomares (Sevilla), Susana Díaz ha aludido así a la manifestación convocada por Vox "en defensa de nuestras fronteras" ante la sede de la Presidencia de la Junta, y a la que está previsto que asista el líder nacional de dicho partido, Santiago Abascal.

El vídeo del día Hospital 12 de Octubre descubre nuevo mecanismo de transmisión del Covid

La también precandidata en las primarias del PSOE-A para elegir candidato a la Junta ha señalado que ve en esa manifestación "una escenificación de la llamada de atención de Vox a Moreno diciéndole gracias a quién está hoy en San Telmo".

"Es evidente que se van a la puerta de San Telmo a poner en evidencia que el presidente de la Junta de Andalucía no lo es porque lo votaron los andaluces, porque no ganó las elecciones, sino por el voto de la ultraderecha, y hoy van a recordárselo a él y a toda Andalucía" con dicha manifestación, ha añadido Susana Díaz.

De esta manera, la líder socialista cree que desde Vox quieren "aporrear la puerta" de San Telmo y "llamar la atención para que no se le olvide a Moreno que es presidente por el voto de la ultraderecha".

Se trata además, según ha criticado Susana Díaz, de una "ultraderecha descarnada, que en los últimos días" ha querido situar como "un problema" la acogida en Andalucía de 13 menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta esta semana. "Cuando doce ultraderechistas sitúan su problema en 13 niños es evidente que esta sociedad tiene un problema con ellos, con que sean ellos los que tienen en su mano el gobierno de esta tierra", ha añadido.

Susana Díaz ha comentado que quiere "escuchar a Moreno Bonilla", porque "este teatrillo" se lleva dando durante dos años de "tira y afloja" de la legislatura, "para recordarle permanentemente que es un presidente de prestado, que le debe sus votos a la ultraderecha", y "ahora hay que ver" si el jefe del Ejecutivo andaluz "rompe o no rompe de una vez con ellos, cosa que dudo, porque sabe que evidentemente está ahí por el voto de la ultraderecha", ha añadido.

"NECESIDAD" DE QUE EL PSOE-A VUELVA A GOBERNAR

La dirigente socialista ha defendido que los últimos acontecimientos reafirman la "necesidad" de que el PSOE-A vuelva a "gobernar cuanto antes" en Andalucía "para recuperar los derechos de muchísima gente", y al hilo ha insistido en criticar que "la gente sigue sin poder ir al médico" mientras se "puede ir hasta a una casa de apuestas hasta las dos de la mañana".

Es algo "que nadie comprende", más allá de por "el negocio que se está haciendo" en la sanidad privada, cuando "Andalucia bate récord de seguros sanitarios privados", algo que "no habíamos tenido nunca", según ha llamado la atención Susana Díaz antes de apuntar que "ahí está parte de la respuesta de por qué no se abren los consultorios, los centros de salud, y que la gente no puede ir al médico" en la comunidad autónoma.