Susana Díaz manda "fuerza" a Gabilondo y recuerda que "nos estamos jugando una parte importante" de la democracia

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha enviado un mensaje de "fuerza y cariño" al candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, y ha recordado la importancia de los comicios en Madrid porque "nos estamos jugando una parte importante" de la democracia.

Así lo ha puesto de manifiesto la dirigente socialista en declaraciones a los periodistas en Punta Umbría (Huelva), donde ha asegurado que "no se acostumbra" a que "algunos hagan sus cábalas y sus cuentas sumando votos con la ultraderecha".

En este punto, la secretaria general del PSOE andaluz ha señalado que "eso en otras democracias europeas no pasa" y mientras en España "con toda normalidad" se hacen cuentas "sumando votos con la ultraderecha blanqueando a un partido que genera odio y crispación en la sociedad".

Por ello, ha recordado que en la campaña electoral madrileña se ha visto un "clima irrespirable en democracia", aspecto que no quiere que vuelva a pasar en ningún territorio, de manera que ha instado a los madrileños a "votar pensando que nos jugamos mucho en nuestra democracia".

Finalmente, cuestionada por el proceso de primarias en el PSOE-A y las peticiones de adelanto, Díaz ha remarcado su respeto por todas las opiniones pero ha incidido en la importancia de la jornada de hoy al ser electoral en Madrid y ha hecho hincapié en que, "por respeto", a quien hoy acude a las urnas y por todo lo que ello implica no va a abundar en dicha cuestión, de manera que hasta que no cierren las urnas no dará su opinión. De hecho, se ha mostrado convencida de que la ciudadanía está preocupada por cuestiones laborales y por los problemas derivados de la pandemia más que por los temas internos del PSOE.