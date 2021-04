Susana Díaz: Moreno está "más preocupado de lo que le dice Vox y de cómo se entiende" con Cs que de los andaluces

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha sostenido que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, está "más preocupado de lo que le dice" Vox, por un lado, y de "cómo se entiende" con su socio de gobierno, Ciudadanos (Cs), que de "lo que están pasando los andaluces" en la actual pandemia de Covid-19.

Así lo ha señalado la también expresidenta de la Junta en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha acusado a Juanma Moreno de estar centrado "en sus historias, que nada tienen que ver con las historias de los andaluces", mientras hay "vacunas sin poner, ayudas sin llegar a los comerciantes, gente sin saber mañana cuáles son las medidas de seguridad y cuáles no" ante la pandemia, "profesores sacando a pulmón los colegios, sanitarios dándolo todo y centros de salud que prometieron abrir el día 2 de marzo y no han abierto".

Según Susana Díaz, el presidente de la Junta y el vicepresidente, Juan Marín (Cs), se han dedicado "en las tres últimas semanas" a "sus líos". "Prácticamente desde el verano hasta aquí" su tarea, según ha abundado la dirigente socialista, ha pasado por "remodelar el Gobierno" andaluz "para tener más altos cargos", además de para que Cs "tuviese según qué fuerza", así como por "incrementar el número de asesores y de cargos de confianza en la Junta".

"Y ahora lo último en lo que están" Moreno y Marín, a juicio de Susana Díaz, es "en que no te voy a quitar a nadie, yo tampoco te lo voy a quitar a ti, vamos a seguir juntos"; en suma, "a sus líos, y cuando estás a tus líos no estás al interés de los andaluces", según ha remarcado la secretaria general del PSOE-A, que ha aludido así al reciente 'Acuerdo de Garantía de Estabilidad' que PP-A y Cs han suscrito como una extensión del 'Acuerdo de Medidas de Desarrollo y Prosperidad para un Nuevo Gobierno en Andalucía', y por el que, entre otras cuestiones, se comprometen a que "no se produzca ningún trasvase entre cargos de las formaciones políticas con representación parlamentaria".

Al respecto, y ante la petición que Vox ha trasladado al presidente de la Junta de un adelanto electoral en Andalucía al entender que Cs no es un socio "fiable", Susana Díaz ha recordado que Juanma Moreno "ha dicho que tiene un acuerdo cerrado con Cs" y que los partidos que componen el gobierno de coalición "se han vuelto a reafirmar" en el mismo.

VOX "RECUERDA" A MORENO QUE "AQUÍ MANDAN ELLOS"

Para la dirigente socialista, lo que hace Vox es "recordarle permanentemente" al presidente de la Junta y del PP-A "que aquí mandan ellos", y su petición de elecciones anticipadas viene a ser "el recordatorio habitual de que, en Andalucía, Moreno tiene que hacer lo que diga Vox", y así se lo recuerdan "permanentemente, unas veces en ese tipo de manifestaciones, otras veces con el veto parental".

"Depende de las circunstancias", desde Vox "sacan algún elemento" con el que "le recuerdan a Moreno Bonilla que no ganó las elecciones y que es presidente por el apoyo de la ultraderecha", según ha insistido Susana Díaz, quien ha agregado que si el jefe del Ejecutivo andaluz "se diera una vuelta por Andalucía, vería el cabreo monumental que tiene la gente", por "no poder ir al médico", por "ver que va a tener que cerrar su negocio porque no le llegan las ayudas", por "ver que han sacado a pulmón el curso y nadie los ha escuchado", en el caso de los profesores.

Susana Díaz ha subrayado que los socialistas "somos oposición" en Andalucía, y "la estabilidad del Gobierno" de la Junta "es cuestión del Gobierno, y son ellos", sus miembros, "los que se tiene que preocupar" de la misma, y, de hecho, la dirigente del PSOE-A cree que "no se preocupan de otra cosa".

"Nuestra tarea es la de oposición", ha insistido la secretaria general socialista, que ha agregado que esa tarea pasa por "llevar la voz de los andaluces al Parlamento, las iniciativas que preocupan" a los ciudadanos de la comunidad.

Susana Díaz ha añadido que, tras ver estas semanas "lo disparatada que estaba la política española", está "todavía más convencida de que lo que tenemos que hacer los socialistas andaluces es estar con la gente en la calle, que lo está pasando muy mal".

"Somos un partido serio, un partido responsable, de gobierno, que estamos viendo a la gente sufrir de verdad", con "miedo a perder empleo" o a no encontrarlo, o a contagiarse de Covid-19, según ha incidido Susana Díaz, quien ha defendido que "todos los que estamos en política en lo que tendríamos que estar es en eso".

"Cuantos más disparates he visto estos días, más convencida estoy de que el camino es ese, estar cerca de la gente en sus problemas y con toda la energía puesta en eso", ha resumido Susana Díaz.