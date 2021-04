Susana Díaz pide un PSOE-A "unido frente a las tres derechas" y no perderá "ni un minuto" en peleas que ella "no quiere"

Cree que el próximo Congreso Regional del PSOE-A podrá celebrarse "inmediatamente después" del federal de mediados de octubre

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha defendido que, "frente a las tres derechas" que cuentan actualmente con mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía --en referencia a PP-A y Ciudadanos (Cs), que comparten el Gobierno de la Junta, y Vox, que apoyó la investidura del actual presidente, Juanma Moreno--, "hace falta que el PSOE de Andalucía esté unido, y para eso" ella está "trabajando en el día a día".

"Y no voy a perder ni un minuto en otra cosa", ha sentenciado Susana Díaz en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha recordado el refrán de "dos no se pelean si uno no quiere", para agregar que "yo no quiero" entrar en disputas con sus compañeros, a quienes quiere "unidos" y arrimando "el hombro, porque la gente lo está pasando muy mal y cuanto antes tenemos que desalojar a las derechas" del Gobierno andaluz, según ha incidido.

De esta manera, y acerca de la situación interna del PSOE andaluz, Susana Díaz ha manifestado que para ella "hay una premisa", y es que "cuando los andaluces están sufriendo y pasándolo mal, el PSOE de Andalucía tiene que estar cerca". "Siempre ha sido así y siempre será así", ha añadido.

"No podemos ver sufrir a la gente y estar en otras cosas, y, lógicamente, todo la energía" la pone en esa realidad de los andaluces, y no quiere "perder ni un minuto" en cuestiones internas de partido, según ha retirado, para insistir en que, "cuando lleguen los congresos, hablaremos de los congresos".

El PSOE tiene previsto celebrar su cuadragésimo Congreso Federal entre los días 15 y 17 de octubre de este año en Valencia. Según establecen los Estatutos federales del partido, los congresos regionales deben celebrarse "en un plazo inferior a 90 días" tras la celebración del cónclave federal, de forma que el congreso del PSOE-A toca en ese intervalo aproximado de tres meses a contar desde mediados de octubre.

Al respecto, y a la pregunta de si cree que el Congreso regional del PSOE-A se celebrará antes del final de este año 2020, Susana Díaz ha respondido que "sin problema, una vez que pase el Congreso Federal, inmediatamente después".

Y acerca de la posibilidad de que se presenten varios compañeros de partido a las primarias para la Secretaría General del PSOE-A a las que ella ya ha expresado su deseo de concurrir, Susana Díaz ha señalado que "de verdad" que ella "no está ahora en eso".

"Ni un minuto voy a perder en el congreso del partido", ha añadido, para dejar claro que, "cuando llegue, los compañeros, las compañeras militantes del partido en Andalucía, libremente elegirán con su voto, y podrán presentarse todos los compañeros y compañeras que lo deseen".

"RESPETO ENORME" POR EL RELEVO EN LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Por otro lado, sobre el relevo en la Delegación del Gobierno en Andalucía tras el cese, el pasado martes en Consejo de Ministros, de Sandra García y el nombramiento de Pedro Fernández como nuevo máximo representante del Ejecutivo central en la comunidad autónoma, la dirigente socialista ha expresado su "respeto enorme" por ambas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez.

Susana Díaz ha valorado la figura de la delegada saliente, Sandra García, "una mujer trabajadora no, lo siguiente, que lo ha dado todo en un año" como delegada del Gobierno, que "además viene del campo", a quien "puedes encontrar perfectamente en Alhama de Granada arando con su marido y su familia", que está "formada intelectualmente", es "muy honesta" y ha realizado "un magnífico trabajo", según ha defendido la secretaria general del PSOE-A.

Ha señalado igualmente que conoce "muy bien" al nuevo delegado del Gobierno, Pedro Fernández, "compañero de Ejecutiva Regional" del PSOE-A --donde ocupa el cargo de secretario de Ordenación del Territorio y Vivienda--, en quien tiene una "confianza total", y de quien valora que "tiene esa cercanía de lo local" que le da "haber sido alcalde"; en su caso, de Baza (Granada).

Además, el nuevo delegado tiene también "humanidad" y "sensibilidad", y "lo va a hacer muy bien en la Delegación del Gobierno y siempre donde se le ponga", según ha considerado Susana Díaz, quien ha defendido que tanto Sandra García como Pedro Fernández son "dos valores seguros" por quienes tiene "aprecio, cariño y confianza", y a "cada uno de ellos le ha tocado un momento".

La líder socialista ha insistido en que le parece "tan respetable" el nombramiento del nuevo delegado del Gobierno como le resultó el de Sandra García, y ha explicado que desde el Ejecutivo central le informaron de este último relevo en la Delegación antes de hacerse público.

Finalmente, preguntada por el motivo que justificaría este cambio de representante del Gobierno algo más de un año después del nombramiento de Sandra García --que fue designada delegada en febrero de 2020--, Susana Díaz ha señalado que "eso le corresponde al Gobierno de España", ya que son "decisiones" del Ejecutivo central "dentro de sus funciones".