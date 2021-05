Susana Díaz rechaza peajes en carreteras que plantea el Gobierno: "Son impuestos que se cargan sobre los trabajadores"

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha expresado este viernes su rechazo a la intención del Gobierno central de implantar peajes no sólo en autopistas, sino también en autovías del país, como se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, y ha alertado se que esos impuestos siempre recaen sobre los trabajadores.

Así se ha pronunciado Susana Díaz, en sendas entrevistas en Telecinco y Antena 3, donde ha recalcado que no está de acuerdo con que haya peajes por usar las carreteras en Andalucía, porque aquí hemos tenido una "batalla de años para quitar peaje Sevilla-Cádiz".

"No estoy de acuerdo con estos impuestos que se cargan sobre los trabajadores y la gente. Peleamos para quitar ese peaje y no comparto que se pongan otros, y creo que no es el momento", ha recalcado la dirigente del PSOE-A.