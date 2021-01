Susana Díaz reitera que optará a la reelección en Congreso de PSOE-A y ve "desconcertante" que se la compare con Iceta

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha reiterado este viernes que optará a la reelección en el cargo cuando se convoque el Congreso Regional del PSOE-A, con posterioridad al Congreso Federal, y ha calificado de "desconcertante" que por parte de algunos compañeros se intente hacer una comparación entre su situación y la del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que ha decidido no optar de nuevo a la Presidencia de la Generalitat catalana.

Susana Díaz ha comparecido en rueda de prensa para pronunciarse, además de la situación de la pandemia del coronavirus en Andalucía y la gestión del Gobierno autonómico, sobre la reunión que mantuvo ayer por la tarde, en la sede regional del PSOE-A, en Sevilla, con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y que estuvo centrada, según ha explicado, en abordar infraestructuras prioritarias para este tierra y, "en absoluto", hablaron de cuestiones internas del partido.

Tras relatar los asuntos abordados en la reunión con Ábalos, en el turno de preguntas, Susana Díaz ha sido cuestionada sobre sus intenciones de cara al congreso regional del PSOE-A y acerca de los pronunciamientos de compañeros del partido que creen que se debe producir una renovación en la dirección andaluza.

"Desde el principio, he dicho en varias ocasiones que cuando se convoque el congreso, evidentemente, voy a presentar mi candidatura a la Secretaría General", según ha recalcado.

Díaz ha añadido que le ha resultado "desconcertante" escuchar al vicepresidente del Congreso de los Diputados y secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, pidiéndole que "renuncie", haciendo una comparación con la decisión de Iceta, que "sigue siendo secretario general del PSC y que no ha dejado de serlo".

Ha apuntado además que los resultados electorales del PSC no son como los del PSOE-A: "Yo me he presentado dos veces a las elecciones y hemos ganado en ambas ocasiones y por mucha distancia con el resto de partidos".

"Esto no va de que se quite nadie ni de que se impida que alguien se presente, sino al contrario, los compañeros que se manifiestas digan quién va a sedr su candidato o candidata y, cuando llegue el congreso, los militantes, en libertad, elegirán", según ha recalcado la dirigente socialista.

"A partir de ahí, este tema ya lo doy por zanjado", según ha sentenciado Susana Díaz, para quien los socialistas tienen que dedicar todas sus energías y esfuerzos no a "mirarse el ombligo", sino a defender la "importante gestión, buena y sensible" con Andalucía que está realizando el Gobierno de Pedro Sánchez, y en colaborar y arrimar el hombro para afrontar los retos de esta comunidad una vez que pase la pandemia.

Ha añadido que los socialistas andaluces también tienen que estar centrado en dar voz a quien no la tiene ante un Gobierno autonómico que está llevando a cabo "recortes en libertades y destrucción de empleos y de servicios públicos".

"El tema lo dejo zanjado hasta que se convoque el congreso", según ha insistido Díaz en varias ocasiones, y ha querido dejar claro que su secretario general, Pedro Sánchez, tiene su "lealtad, apoyo y toda la colaboración", como ella tiene la de él.

Respecto a si cree que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, pudiera ser uno de los compañeros que decidiera optar a liderar el PSOE-A, Díaz ha indicado que es un "magnífico alcalde y está lo que tiene que estar": "El mismo ha ratificado su compromiso".

CONTENIDO DE LA REUNIÓN CON ÁBALOS

En cuanto al contenido de la reunión con Ábalos, Susana Díaz ha querido dejar claro, ante todo, que habrá más reuniones con miembros del Gobierno central, porque para el PSOE-A es una prioridad abordar las medidas y necesidades para esta tierra de cara a la etapa post Covid.

Asimismo, ante la críticas de la Junta por que el ministro se reúna con el PSOE-A y no con miembros de la administración autonómica, Susana Díaz ha señalado que el PP-A también se reunía con ministros del anterior Gobierno de Mariano Rajoy pero con otras intenciones, para "castigar" y para que no llegaran recursos a Andalucía. En cambio, según ha apuntado, los socialistas se reúnen con los ministros para todo lo contrario, para que haya más medios e infraestructuras para esta tierra y para que se desbloqueen proyectos, en definitiva, "para pedir al Gobierno que Andalucía reciba lo que merece y necesita".

Ha expuesto que en la reunión abordaron la situación de la línea Algeciras Bobadilla, que cuenta con una inversión de 34 millones de directos y con 300 millones en corredores ferroviarios. Ha denunciado que en abril de 2020, la delegación de Agricultura y Desarrollo Sostenible de la Junta en Málaga trasladó a la administración estatal la decisión de convertir la autorización ambiental simplificada en ordinaria, lo que conlleva aumento de los plazos. "Los mismos que ahora reclaman rapidez son los que modificaron los tiempos", ha apuntado.

Asimismo, Díaz ha indicado que en la reunión también hablaron de las necesidades ferroviarias de algunas provincias y que se evite que a Almería le pase lo que le ocurrió a Granada con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, cuando se quedó aislada en tren.