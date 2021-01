Susana Díaz reitera que presentará a las primarias en Andalucía y destaca la lealtad con Pedro Sánchez

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha destacado este viernes "la lealtad, colaboración y cooperación" que mantiene con su homólogo a nivel federal y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Sabemos de la importancia del PSOE andaluz respecto al PSOE en momentos complicados", ha apuntado.

A preguntas de los periodistas sobre su futuro en el partido, Díaz ha señalado que habrá un proceso de primarias en Andalucía y "con ganas e ilusión" se presentará, pero que ese tema "cuando toque" se abordará. "No me perdonaría centrarme en algo distinto a la pandemia del coronavirus".

"Hay que estar cerca de la gente, con mucha responsabilidad con el momento que nos ha tocado vivir porque el PSOE-A vive la oposición con responsabilidad", ha explicado. En este sentido, ha reprochado la actitud del líder del PP, Pablo Casado, cuando es "no a todo y no se presta a nada". "No doy crédito y eso no es lo que se espera del PSOE-A", ha reafirmado.

En cuanto a los plazos para el congreso del partido a nivel federal, Díaz ha señalado que debe ser la dirección federal quien decida el momento y al PSOE-A le parecerá "bien", teniendo en cuenta que ahora está centrado en la pandemia y sus consecuencias.