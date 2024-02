Susana Molina se deshace en elogios hablando del novio de Anabel Pantoja

MADRID, 25 (CHANCE)

Susana Molina celebró su cumpleaños por todo lo alto en Madrid rodeada de sus seres queridos. Allí nos encontramos con rostros conocidos de televisión como Anabel Pantoja y Belén Esteban, que no dudaron en acudir a la fiesta para estar al lado de la influencer en un día tan especial para ella.

Anabel hizo todo lo posible para evitar las cámaras y no enfrentarse así a las preguntas sobre su vida privada y también, sobre las pruebas de paternidad que Luis Vicente 'Pinocho' quiere hacerse con ella para saber si su padre biológico es Bernardo Pantoja.

Sin embargo, sí pudimos hablar con Susana y nos confesó que su amiga está muy feliz junto a David Rodríguez: "Muy bien, muy contenta" y, además, se deshacía en elogios hablando de él: "Es un amor, sí, sí, sí, súper feliz".

En cuanto a la prueba de paternidad de 'Pinocho', Susana quiso quedarse al margen: "Ah, ni idea, la verdad, yo no le conozco hermano. Yo la conozco como hija única, la verdad" y nos aseguraba que "yo solo tengo relación con su madre, no te puedo decir nada más, la verdad, porque al resto de la familia no la conozco".

Susana celebró su cumpleaños con amigos y familia, disfrutando de una buena etapa de su vida: "Yo estoy muy feliz, la verdad, me estoy cerrando mi cumpleaños, me he tomado 75 vinos con mi familia, con mis amigos, o sea que, súper feliz".