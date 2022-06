Susana Molina desvela cómo está viendo a Anabel Pantoja en 'Supervivientes 2022'

MADRID, 2 (CHANCE)

Conocimos a Susana Molina cuando se presentó a 'Gran Hermano' y allí vivimos su primera historia de amor. Alejada de los focos de televisión, se convirtió en una influencer y años más tarde reaparecía en 'La isla de las tentaciones' con Gonzalo Montoya, saliendo del reality con las cosas más claras que nunca.

Ahora, Susana es una de las influencers más demandadas a nivel nacional y muy buena amiga de otra que da mucho de qué hablar, Anabel Pantoja. De hecho, estuvo en la boda de esta hace unos meses y muchos los seguidores de ambas que no entienden por qué no va a los platós de televisión a defenderla por su papel en 'Supervivientes 2022'.

Hemos hablado con Susana y nos ha aclarado por qué no defiende a Anabel en un plató: "la gente no entiende que me guste los realities y no los platós, se me da fatal. No tiene sentido que lo pase mal y lo haga mal". La influencer nos ha desvelado cómo ve a su amiga Anabel y lo cierto es que está bastante sorprendida: "los que la conocemos día a día sabemos que esto está siendo un reto, para ella es un reto muy grande. Ella es una persona muy cómoda, se agobia enseguida, estoy súper sorprendida".

Para Susana, la relación de Yulen y Anabel la está ayudando en el concurso: "me parece bastante majo, creo que al final ella está en una situación que no es normal y no sé si estará equivocada o no. No es muy real, si le sirve para estar ahí más entretenida y para salvarse", aunque estaría encantada que volviera con Omar: "yo quiero lo que quiera ella. Yo quiero mucho a Omar, pero mi amiga es Anabel y si ella dio el paso me imagino que será por algo. Si vuelven yo voy a ser la más feliz del mundo y sino no pasa nada".