Susana Molina, su opinión acerca de Yulen Pereira como pareja de Anabel Pantoja

MADRID, 31 (CHANCE)

No nos cabe duda de que Anabel Pantoja y Yulen Pereira están muy enamorados. El pasado sábado, la sobrina de Isabel Pantoja decidió acabar su relación con Omar Sánchez de la mejor manera posible, para así poder empezar de cero con su nueva ilusión.

Susana Molina, amiga íntima de Anabel Pantoja, ha podido conocer estos días a la pareja de la influencer. Su primera impresión ha sido buena, por lo que le da el visto bueno a Yulen: "Lo que he visto, me parece un chico mono, majo y por ahora, agradable. No he visto nada más".

A pesar de que solo ha podido coincidir con la pareja unos minutos, reconoce que les ha visto bien y disfrutando: "Los he visto muy poco, unos diez minutos. Ella está súper bien, súper contenta, con sus amigos. Están pasando el rato juntos".

Por otra parte, confiesa que todavía no ha hablado con su amiga sobre Omar Sánchez y aprovecha para mandar un mensaje a todas las personas que están opinando sobre el futuro de la nueva pareja: "No se está hablando de eso. Yo qué sé, la gente que tiene la bola de cristal que me diga el número de la lotería o algo. No sé si van a durar o no".

Sobre las declaraciones del padre de Yulen en plató alegando que no apoya su relación con Anabel Pantoja, opina: "No sé, no tengo ni idea. No le pongo ni cara al padre, no tengo ni idea".

Anabel Pantoja ha aprovechado estos días la visita de sus amigos de Sevilla para relajarse y ponerse al día con ellos. Susana explica que en estos momentos, su amiga "necesita un poco de tranquilidad".