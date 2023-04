Susana Uribarri: "Para mí Ana Sandra es hija de Ana y será madre y abuela y esa niña será muy feliz"

MADRID, 5 (CHANCE)

Íntima amiga y representante de Ana Obregón, Susana Uribarri se ha pronunciado sobre la exclusiva con la que la presentadora ha presentado a su pequeña Ana Sandra Lequio y en la que ha anunciado, feliz, que la niña es hija de Aless Lequio y, por tanto, su nieta.

Con una gran sonrisa, la hija del inolvidable José Luis Uribarri ha aplaudido la decisión de la bióloga de cumplir el último deseo del joven, ser padre y dejar su descendencia en la tierra aunque él no estuviese: "Ha seguido su última voluntad absolutamente. Yo creo que nadie mejor que ella para explicarlo todo, yo he sido la primera en leerlo lo antes que he podido y, bueno, me parece una maravillosa noticia. Me parece que Ana hace las cosas bien informada, o sea que sé que lo tendrá todo bien hecho, todo en regla y estoy deseando verlas".

"El nombre de Ana Sandra me parece maravilloso, creo que no podría haberlo elegido mejor y creo que lo ha explicado y el por qué. Precioso" ha añadido, haciendo referencia a las declaraciones en las que la presentadora explica que la niña se llama Ana por su abuela y su bisabuela, y Sandra en homenaje a su hijo, Alessandro.

Contra todo pronóstico, Susana ha confesado que no le ha sorprendido que la pequeña sea en realidad la nieta de su íntima amiga y, como ha explicado, "realmente para mí es su hija, es su hija y va a ser su hija". "La va a educar como solo ella sabe educar, bueno, como todas las madres sabemos educar porque educamos lo mejor que podemos a los hijos, pero ella ya ha demostrado que es una buena madre" asegura, convencida de que Obregón "será una madre, una abuela y será todo junto y le dará todo el cariño y seguro que la niña será muy feliz".

Como íntima de Ana que es, la representante se confiesa muy feliz por la decisión de la bióloga que, como destaca, "vuelve a los colores y ahora sí, ahora sí, vuelve a la vida". "Ahora realmente entiendo muchas cosas" reconoce.

Sobre la posibilidad que Obregón deja abierta a darle algún hermanito a Ana Sandra -ya que Aless quería tener cinco hijos- Susana tira de sentido del humor y, aplaudiendo las palabras de su amiga, afirma que de ser así "volveremos" a la serie más famosa de la actriz, "Ana y los siete".