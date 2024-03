Susana Uribarri confirma que Genoveva Casanova ha pasado página "y ya mira hacia el presente"

MADRID, 19 (CHANCE)

Que Susana Uribarri es una de las representantes mejor valoradas y más codiciadas de nuestro país es algo que sabíamos desde hace tiempo. Y buena prueba de ello es su impresionante cartera de clientes, en la que figuran celebrities de la talla de Isabel Preysler, Tamara Falcó, Julio José y Chabeli Iglesias, Ana Obregón o Genoveva Casanova entre otros.

Y a pesar de que prefiere mantenerse en un segundo plano detrás de sus representados, la revista Fearless ha reconocido su profesionalidad con el premio Fearless Mujer 2024 en la categoría de 'Trayectoria profesional en medios de comunicación & Management'.

"Un premio siempre es una felicidad y lo recibo con alegría, ilusión y la verdad dedicándoselo a toda la gente que ha hecho posible que me puedan dar ese premio, todos mis artistas y la gente que me apoya y está a mi lado y todas la productoras y gente de medios de comunicación" ha comentado muy emocionada, reconociendo que a pesar de que ha dejado su vida personal "un poco de lado" porque se dedica en cuerpo y alma a su vida profesional, no se arrepiente en absoluto. "Esto va muy deprisa y hay que estar al día. Esto requiere la gente que trabajo o para la que yo trabajo y lucho por ellos y tengo que estar firme" explica.

Un reconocimiento muy especial en el que hemos aprovechado para preguntarle a Susana cómo se encuentra Genoveva Casanova una vez ha disminuido la presión mediática que se creó en torno a su regreso a la vida pública tras su fichaje por 'El Desafío' 4 meses después de sus polémicas imágenes con Federico de Dinamarca. "Está muy bien, trabajando en este gran reto que es 'El Desafío' y luchando. Ya la habéis visto, está recuperando su vida y es lo que más la deseo" ha añadido, revelando que por fin ha dado carpetazo al pasado y ahora está "mirando hacia el presente. Y el presente es felicidad, tranquilidad y que poco a poco se recupere porque también el tema médico es muy importante que se cuide, que lo está haciendo, para que no tengamos más sustos".